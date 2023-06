Disney : pas d'Avatar 5 avant 2031, des reports pour les Phases 5 et 6 du MCU et 3 Star Wars datés, le calendrier de sorties des films prend du retard

Tiens, cela faisait longtemps que Disney ne nous avait pas fait le coup. Souvent habitué à modifier complètement son calendrier des sorties cinématographiques pour les années à venir lors de la crise sanitaire du COVID-19, le géant du divertissement vient encore de repousser de nombreuses dates de sortie de futurs longs-métrages, cette fois visiblement à cause de retard de production et de l'actuelle grève des scénaristes.

Déjà, du côté d'Avatar, alors que nous pensions la pentalogie lancée suite à l'arrivée de La Voie de l'Eau en décembre 2022, tout va se compliquer. Oubliez les sorties en décembre 2024, 2026 et 2028 pour les trois prochains volets : Avatar 3 sortira aux États-Unis le 19 décembre 2025, Avatar 4 le 21 décembre 2029 et Avatar 5 le 31 décembre 2031, plus de deux décennies après la sortie du premier épisode...

Il y a aussi un jeu de chaise musicale chez Marvel Studios : Captain America: Brave New World est reporté du 3 mai au 26 juillet 2024, Thunderbolts au 20 décembre 2024, Blade au 14 février 2025 et Les 4 Fantastiques au 2 mai 2025. Le seul à tirer son épingle du jeu, c'est Deadpool 3, qui est avancé du 8 novembre au 3 mai 2024. Le Marvel Cinematic Universe en prend tout de même un coup jusqu'à la fin de sa Phase 6 : Avengers: The Kang Dinasty est reporté du 2 mai 2025 au 1er mai 2026, et Avengers: Secret Wars du 1er mai 2026 au 7 mai 2027...

Du côté de Star Wars, un projet a été retardé du 19 décembre 2025 au 22 mai 2026 et d'autres sont prévus pour le 18 décembre 2026 et le 17 décembre 2027. Il semblerait que Lucasfilm ait fait table rase de tous ses projets pour se concentrer sur les films de James Mangold, Dave Filoni et Sharmeen Obaid-Chinoy, il se pourrait donc qu'il s'agisse de ces trois là. Sinon, le Moana/Vaiana en live-action produit par Dwayne Johnson sortira le 27 juin 2025, et l'Alien de Fede Alverez le 16 août 2024. Il va donc clairement falloir s'armer de patience avant de retrouver vos franchises préférées au cinéma...

