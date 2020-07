Disney : Avatar 2 à 5, les prochains Star Wars et Spider-Man, Mulan et d'autres encore repoussés

La crise sanitaire liée au COVID-19 est loin d'être passée, surtout aux États-Unis, où la majorité des grosses productions cinématographiques sont produites et où les spectateurs sont censés être nombreux. Les diffuseurs ont déjà recalé leurs plannings à plusieurs reprises, mais voilà que Disney se voit obligé d'encore modifier son calendrier sur le court et le long terme. Les dates que vous verrez ici sont celles pour les États-Unis, mais celles pour la France devraient être les mêmes à quelques jours près.

Sur le court terme déjà, l'adaptation live-action de Mulan est décalée du 21 août à une date ultérieure non précisée, avec visiblement pour objectif de la sortir dès que la crise sera passée. The French Dispatch, le nouveau Wes Anderson, a également été décalé du 16 octobre à une période inconnue. Sinon, Death on the Nile est repoussé du 9 au 23 octobre, The Empty Man du 7 août au 4 décembre, Antlers récupère enfin une date de diffusion pour le 19 février 2021, et le prochain Ridley Scott, The Last Duel, qui devait paraître à Noël, est maintenu attendu pour le 15 octobre 2021. Le prochain Spider-Man a aussi été reporté du 5 novembre au 17 décembre 2021, rien de dramatique donc.

Malgré tout, à cette heure, New Mutants reste attendu pour le 28 août 2020, The Personal History of David Copperfield à la même date, The King's Man pour le 18 septembre, Black Widow pour le 6 novembre, Deep Water le 13, Soul le 20, Free Player le 11 décembre et West Side Story façon Spielberg le 18.

Il y a cependant d'autres mauvaises nouvelles pour les fans de Star Wars et Avatar : nous devions avoir droit à quatre films de James Cameron et trois aventures dans l'espace entre 2021 et 2027, alors que les franchises prévoyaient d'alterner leurs sorties bi-annuelles. Voilà que tout le programme vient d'être reporté d'un an ! C'est donc jusqu'en 2028 au moins que James Cameron nous servira de l'Avatar à toutes les sauces, bien des années après ses objectifs initiaux.

Avatar 2 : 16 décembre 2022

Star Wars : 22 décembre 2023

Avatar 3 : 20 décembre 2024

Star Wars : 19 décembre 2025

Avatar 4 : 18 décembre 2026

Star Wars : 17 décembre 2027

Avatar 5 : 22 décembre 2028

Pour ce qui est des projets Star Wars, le premier à prendre forme pourrait être celui signé Taika Waititi. En attendant, La Saga Skywalker peut être retrouvée en Blu-ray pour 88,99 € chez Amazon.

