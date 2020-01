CINEMA : Avatar, les premiers concept arts des suites pour découvrir le nouvel univers

C'est en 2009 qu'Avatar a cassé le box-office, devenant alors le plus gros succès de l'histoire du cinéma en nous faisant découvrir un univers fantastique unique. James Cameron et la 20th Century Fox ont vite flairé le bon filon, et ont lancé la production de pas moins de quatre suites.

Mais les années ont passé, et aucune d'entre elles n'est sortie. Pourtant, le projet d'une pentalogie est toujours d'actualité, avec des films désormais attendus pour les mois de décembre 2021, 2023, 2025 et 2027. Il semblerait que cette fois, les périodes de lancement données soit les bonnes, car les premiers concept arts des suites viennent d'être dévoilés sur les réseaux officiels.

Ces images d'illustration sont accompagnées d'un texte nous indiquant qu'Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5 ne se dérouleront pas seulement sur Pandora, mais aussi sur d'autres planètes. Nous apercevons ici des Na'vi dans de drôles d'archipels aussi paradisiaques qu'énigmatiques, à dos de Banshee ou sur des créatures marines inconnues. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début, en attendant de découvrir vraiment ce qui nous attendra au moins dans le deuxième épisode.

Pour rappel, Avatar va aussi prochainement croiser le monde du jeu vidéo avec une adaptation à gros budget signée Ubisoft.