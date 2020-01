CINEMA : Star Wars: Duel of the Fates, scénario et vrais concept arts en fuite pour l'Episode IX de Trevorrow que vous n'aurez jamais !

La semaine dernière, la Toile s'est enflammée autour d'un scénario en fuite qui était sensé être celui du Star Wars: Episode IX de Colin Trevorrow, qui comme vous le savez a été remplacé par le Star Wars : L'Ascension de Skywalker de J. J. Abrams. Que raconte-t-il ?

Yes, this is from Duel of the Fates. But I’d never kill R2...he just took a bad hit. Happens to all of us. https://t.co/ekGMRUdV2g — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) January 24, 2020

Selon ce leak, le film aurait dû s'appeler Star Wars: Duel of the Fates, en hommage à la musique mythique de La Menace Fantôme. Il aurait pris place quelque temps après les évènements de Les Derniers Jedi, alors que le Premier Ordre aurait continué à asseoir sa domination sur la galaxie, que les communications entre systèmes solaires auraient été coupées pour éviter toute forme de rébellion, et que Rey aurait continué son entraînement en parcourant la galaxie avec Poe et BB-8.

Le film se serait ouvert sur la lune de Kuat, alors que BB-8 et Rose infiltrent une base ennemie pour porter un coup fatal aux vaisseaux du Premier Ordre. Finn et Poe auraient été dans les environs, et nous aurions retrouvé pour la première fois Rey en tenue de Chasseur Tusk, avec un double sabre laser qu'elle se serait confectionné. À la suite de l'échec du plan, la bande aurait réussi à voler un Star Destroyer alors que les Chevaliers de Ren arrivent avec leur vaisseau, le Knife 9.

Petit tour par Coruscant, entre les mains de l'ennemi, où le Chancelier Hux aurait exécuté le traître Bisc Kova à la guillotine laser, lui qui les a aidé à subtiliser le navire volant. Hux aurait gouverné le Premier Ordre en attendant le retour de Kylo Ren, qui serait parti à la recherche d'un grand pouvoir. Kylo se serait en effet rendu sur Mustafar pour mettre la main sur un message de Palpatine, ici définitivement mort, destiné à la base à Dark Vador. Il y aurait découvert l'existence de Tor Valum, un être vieux de 7 000 ans ayant entraîné Palpatine en son temps, et dont il retrouverait la trace sur le système Remnicore. Kylo se serait entraîné à ses côtés, en étant notamment opposé à une vision de Dark Vador dans une cave occupée par la Force.

Pendant ce temps, sur la planète Kor-Alaf/Koralev, la Résistance se serait organisée, alors qu'une Rey manquant de confiance et terrorisée par sa connexion mentale avec Kylo se serait entraînée avec le fantôme de Luke. Elle aurait cependant découvert dans les textes Jedi qu'il existe un « Force Beacon » sous le Temple Jedi de Coruscant, capable de communiquer avec une cinquantaine de planètes alliées. Rose, Finn, R2-D2 et C-3PO seraient parti en mission là-bas, tandis que Rey, Poe et Chewbacca se seraient dirigés vers Mortis, pour une raison non explicitée. Le Premier Ordre aurait ensuite retrouvé la Résistance, l'obligeant à fuir Kor-Alaf/Koralev.

Armé jusqu'aux dents, Kylo serait reparti à la chasse de Rey pour éradiquer la Résistance, et leurs routes se seraient croisées sur Mortis. Là, l'héroïne aurait tenté de ramener la part de Ben Solo qu'il reste dans le Sith, ce dernier lui révélant qu'il est derrière l'assassinat de ses parents, sur ordre de Snoke, et qu'elle est bien la fille de parfaits inconnus. Les esprits de Luke, Obi-Wan et Yoda seraient apparus pour tenter de sauver la dernière part d'humanité en Kylo lors d'un combat, en vain.

En parallèle, Finn et Rose seraient arrivés sur Coruscant pour activer la balise. Une fois leur objectif réussi, d'anciens Stormtroopers et des citoyens se seraient joints à leur cause, et une grosse bataille aurait fait rage dans les rues et l'espace aérien de la ville, alors que du renfort arrive de partout pour nos héros. Surpassé, Hux aurait fini par se suicider. La victoire du peuple et l'extermination de Kylo par Rey seraient arrivées presque au même moment, marquant la fin du Premier Ordre.

Alors, joli fan fiction, ou vrai script en fuite ? La réponse a été donnée par Colin Trevorrow en personne et, oui, ce scénario est bien la dernière version de Star Wars: Duel of the Fates, sa vision de l'Episode IX. Mieux, s'il a confirmé le leak, c'est parce que des concept arts du projet ont vu le jour sur la Toile, permettant de mettre des images sur ce long-métrage qui ne verra jamais le jour : vous pouvez les retrouver en page suivante.

Si vous voulez en savoir plus, le script, daté de décembre 2016, juste avant la mort de Carrie Fisher, n'est malheureusement pas disponible en tant que tel en ligne, mais le cinéaste Robert Meyer Burnett, qui est l'une des sources du leak, en a fait une lecture et une analyse la plus poussée qui soit à cette heure sur sa chaîne YouTube.