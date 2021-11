CINEMA : Star Wars: Rogue Squadron, le film réalisé par Patty Jenkins déjà repoussé, un projet Knight of the Old Republic pour le remplacer ?

C'est il y a presque un an que nous avons appris le sous-titre de ce qui aurait dû être le prochain film de la saga Star Wars : Rogue Squadron. Il nous racontera une histoire autour de l'Escadron Rogue, réalisée par Patty Jenkins, directrice de Wonder Woman et Wonder Woman 1984, et aurait dû voir le jour le 22 décembre 2023 aux États-Unis.

Finalement, ce ne sera pas le cas. The Hollwood Reporter rapporte que, pour des raisons de conflit de planning, Patty Jenkins ne pourra pas assurer la production du long-métrage en 2022 comme prévu, car la préproduction n'a pas été finalisée pour cette année et que la réalisatrice a d'autres impératifs sur le feu pour les mois à venir. Elle a en effet l'ambitieux Cleopatra avec Gal Gadot à tourner, et peut-être même aussi déjà Wonder Woman 3, confirmé du côté de chez Warner Bros. Pictures. Lucasfilm ne veut cependant pas changer de directrice et va attendre qu'elle soit disponible pour réaliser Star Wars: Rogue Squadron, qui ne sortira en revanche pas le 22 décembre 2023, mais plus tard.



Cela veut-il dire que ce créneau n'accueillera pas de projet cinématographique Star Wars pour autant ? Pour l'instant, rien ne le dit, même s'il va falloir vite lancer la production d'un autre film si tel est le cas. Des rumeurs colportées par BigScreenLeaks et StarWarsNewsNet rapportent tout de même que Rogue Squadron serait reporté à 2024 et qu'un autre film le remplacerait au cinéma l'année précédente. Il ne s'agirait ni du long-métrage de Taika Waititi, ni de celui de Kevin Feige, mais selon eux d'un scénarisé par Laeta Kalogridis (Shutter Island, Alita: Battle Angel) autour de la licence Star Wars: Knight of the Old Republic. Disney espère-t-il ainsi faire un tir groupé avec le remake de KOTOR ? Affaire à suivre...

