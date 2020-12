CINÉMA : Wonder Woman 3 déjà officialisé, et ce devrait être le dernier film d'une trilogie

Entre la sortie en période de COVID-19 et la disponibilité sur HBO Max pour un mois depuis ce 25 décembre, il sera difficile de juger le succès au box office de Wonder Woman 1984. Il a seulement réalisé 16,7 millions de dollars de recettes pour ses 2 premiers jours aux États-Unis, pour 2 100 salles où il était projeté, ce qui est tout de même un record depuis le début de la pandémie. Pour ce qui est de l'accueil du côté des critiques, en revanche, ce n'est pas la joie. Mais alors que la France attend elle la réouverture des cinémas pour regarder légalement le long-métrage, Warner Bros. Pictures a déjà de la suite dans les idées.

Le président Toby Emmerich vient en effet de confirmer d'ores et déjà la production d'un Wonder Woman 3, toujours avec Gal Gadot dans le rôle titre et Patty Jenkins à la réalisation. Et, sauf retournement de situation, il s'agira du dernier épisode d'une trilogie que la société avait en tête depuis le début.

Alors que les fans du monde entier continuent à profiter Diana Prince, conduisant la solide performance du week-end d'ouverture de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec nos vraies Wonder Women - Gal et Patty - qui reviendront pour conclure la trilogie théâtrale planifiée depuis longtemps.

Pas de date de sortie en vue, mais Patty Jenkins doit déjà réaliser Cleopatra (avec Gal Gadot) pour Paramount et Star Wars: Rogue Squadron pour Disney, prévu pour décembre 2023, alors il va falloir qu'elle fasse de la place dans son emploi du temps. En attendant d'en savoir plus, Wonder Woman est disponible en Blu-ray à partir de 7,90 € sur Amazon.fr.

