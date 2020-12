CINEMA : Dune, The Suicide Squad, Matrix 4, Mortal Kombat et tous les films Warner de 2021 sortiront aussi directement en streaming sur HBO Max

La crise sanitaire et la fermeture des cinémas dans de nombreux pays a obligé les producteurs a repensé leur manière de diffuser leurs longs-métrages. Bon nombre de films ont été repoussés à 2021, tandis que d'autres sont sortis directement sur la plateforme de VOD. Mais alors que nous allons bientôt passer le cap de la première année de COVID-19, la situation ne s'arrange pas, les salles ne sont pas prêtes de rouvrir à leur capacité normale, et les grosses entreprises doivent trouver des parades.

Warner Media a par exemple prévu de sortir Wonder Woman 1984 le 16 décembre à l'international, sauf aux États-Unis, où il sera diffusé le 25 décembre en salles et également en streaming sur HBO Max. Surprise, la société annonce désormais que tout son calendrier de 2021 aura droit au même traitement : les 17 films prévus l'année prochaine sortiront en même temps dans les cinémas étasuniens et sur le SVOD de Warner, où ils seront disponibles pour les abonnés pendant un mois avant d'être retirés (et de sûrement revenir plus tard).

Cela concerne donc The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Reminiscence, Malignant, Dune, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho et Matrix 4. D'ailleurs, Mortal Kombat a droit à un logo officiel à cette occasion.

Pour la France, cela ne risque pas de changer grand-chose : la chronologie des médias et l'attachement du public pour les salles obscures sont tels qu'il ne serait de toute manière pas possible de sortir directement un film en streaming et au cinéma. Nous devrions donc toujours avoir droit à une première diffusion en salles. Mais inutile de se le cacher : le piratage n'a pas de frontière, et que ce soit en détournant la réglementation pour s'abonner à HBO Max depuis chez nous ou simplement en regardant illégalement les longs-métrages concernés, certains préféreront sûrement privilégier le confort de leur canapé à l'expérience du cinéma, et cela risque de se ressentir sur le succès au box-office... Reste à voir si cette stratégie sera juste conservée le temps que la pandémie se tasse, ou si elle va définir le futur du 7e art à l'ère de la vidéo à la demande.

Pour conclure, le président Jason Kilar en a profité pour glisser que les premières prises de vue pour House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, débuteront dans quelques mois, et dévoile même deux concept arts de dragons pour accompagner cette annonce.