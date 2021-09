Star Wars: Knights of the Old Republic, un remake annoncé sur PS5 et PC, chaud devant !

Vous aimes les Jedi ? Les sabres laser ? Les batailles dans l’espace ? Vous êtes un vieux de la vielle qui a connu un certain Star Wars: Knights of the Old Republic ? Eh bien, votre cerveau est sans doute en ébullition puisque nous apprenons la venue d’un remake sur la console de Sony Interactive Entertainment, la PS5, mais aussi sur PC.

Pour émoustiller, un simple teaser a été partagé, mais le Lead Produer de chez Aspyr Media, Ryan Treadwell, a voulu livrer quelques informations.

Quintessence de la narration de Star Wars Légendes, Star Wars: Knights of the Old Republic se déroule plus de 4 000 ans avant les événements de la trilogie originale et présente une histoire inédite avec de nouveaux héros et méchants dans une lutte épique pour le destin de la galaxie. Les équipes d’Aspyr et de Sony Interactive Entertainment se sont associées à Lucasfilm Games pour vous proposer un remake de cette aventure Star Wars culte. Nous recréons l’un des plus grands RPG de tous les temps pour une nouvelle génération avec des technologies, des fonctionnalités et des graphismes modernes, tout en restant fidèles à l’histoire et aux personnages que nous chérissons.

Au lancement, ce jeu sera une exclusivité console sur PlayStation 5.

Si vous ne connaissez pas encore « KOTOR », qui est le surnom affectueux donné au jeu par les fans, attendez-vous à être surpris. La version originale de Star Wars: Knights of the Old Republic était une véritable révolution : un RPG primé qui bénéficiait d’une ampleur, d’une immersion et d’une ambition incroyables, avec un récit épique tout aussi impressionnant. Une grande diversité de personnages à rencontrer, de multiples planètes à découvrir, des batailles difficiles à mener et une narration cinématique qui dépend de vos choix… KOTOR n’est pas l’un des jeux vidéo les plus acclamés à ce jour pour rien.

Pourquoi faire un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic ? Presque 20 ans après sa sortie, KOTOR est encore l’un des jeux les plus appréciés de tous les temps. Et même si Star Wars s’aventure vers de nouveaux horizons, nous savons que la communauté sera enchantée de redécouvrir cette ère emblématique de narration et d’action.

Avec Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake, nous espérons offrir aux néophytes de la série et aux fans de longue date une expérience qui rivalise avec les meilleurs jeux du moment. Nous utilisons les dernières technologies pour recréer l’opus de A à Z, et ce, afin de répondre au grand standard de l’innovation établi par le jeu original, tout en restant fidèle à son histoire très appréciée.

Aspyr a réuni la crème de l’industrie pour créer Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake : des vétérans qui ont travaillé sur de grands RPG, ainsi que certains membres de l’équipe de développement originale de Knights of the Old Republic. Personne ne connaît mieux ces personnages, cette histoire et cet univers que ces passionnés. Qui est Aspyr, au juste ? Vous nous connaissez probablement comme le studio responsable de plusieurs jeux Star Wars sur les consoles modernes, tels que Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars: Episode I – Racer, Star Wars: Republic Commando, et, oui, également Star Wars: Knights of the Old Republic !

Cela fait plusieurs années que nous travaillons main dans la main avec Lucasfilm Games pour créer des jeux Star Wars. Cette expérience a inculqué à notre équipe un amour profond et un grand respect pour ces opus intemporels, ainsi qu’une perspective unique sur l’avenir de la série. Nous sommes fiers de collaborer avec Sony Interactive Entertainment et Lucasfilm Games pour donner vie à cette vision.

Et maintenant ? Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake est un projet d’envergure qui englobe presque tous les aspects du jeu original. Le développement n’en est encore qu’à ses débuts, mais nous sommes ravis d’avoir pu enfin annoncer le remake et de pouvoir écouter les retours de la communauté PlayStation sur ce que vous attendez le plus.

Que vous n’ayez jamais joué à KOTOR ou que vous soyez l’un des millions de fans qui adorent déjà le jeu, une grande aventure nous attend tous. Nous avons hâte de vous en montrer plus !