Star Wars: Knights of the Old Republic : une énorme déception pour le remake ?

Il y a maintenant plus de deux ans, Embracer Group dévoilait un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, le jeu de rôle à l'origine développé par BioWare en 2003 pour Xbox. Cette fois, le titre est développé par Aspyr Media, spécialisé dans les portages, et à destination des PlayStation 5 et PC uniquement.

Ça, c'était en 2021, mais depuis... eh bien c'est compliqué. Nous n'avons eu aucune information officielle, mais Jason Schreier affirmait que le projet était mis en pause, voire transféré à Saber Interactive, développeur plus apte à créer des AAA ambitieux. Il y a quelques mois, Sony avait quant à lui supprimé la bande-annonce de sa chaîne YouTube et ses tweets relatifs au remake de KOTOR.

Ça ne sentait déjà pas bon, mais cette semaine, le CEO d'Embracer Lars Wingefors a refusé de faire le moindre commentaire sur le jeu lors d'une conférence avec les investisseurs. Peu rassurant, mais Jeff Grubbs, journaliste réputé, a abordé le sujet dans son podcast GiantBomb (vers la 57e minute) et il n'affirme rien de bon pour le projet :

Je veux juste clarifier ça, ce jeu n'est plus en développement à l'heure actuellement. Il est complètement à l'arrêt. Le jeu n'est plus développé, en aucune sorte, par aucun studio.

Visiblement, Embracer Group aurait enterré Star Wars: Knights of the Old Republic, le titre est totalement abandonné. Il faut dire que le géant européen n'est pas en grande forme actuellement, dépenser des ressources dans un projet aussi ambitieux et compliqué n'est en effet peut-être pas la meilleure des idées, au grand désespoir des fans.