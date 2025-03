Star Wars: Knights of the Old Republic, Saber reparle du remake, enfin du concret ?

Star Wars: Knights of the Old Republic continue de faire parler de lui, quatre ans après sa présentation. Le remake attendu sur PC et PS5 était à l'origine développé par Aspyr Media, plusieurs bruits de couloir laissaient entendre que Saber Interactive avait repris la main sur le projet, puis un insider affirmait que le jeu était en pause. Finalement, en avril 2024, Matthew Karch, CEO de Saber Interactive, donnait des nouvelles rassurantes.

Un an plus tard, où est Star Wars: KOTOR ? Eh bien c'est toujours flou, mais dans un entretien avec Stephen Totilo de Game File (via VGC), Matthew Karch a affirmé que le remake est toujours en développement, il ne peut cependant pas en dire davantage. Un responsable presse a alors expliqué que Saber laisse le soin à Disney de parler des prochains jeux vidéo de la licence.

Le mois prochain aura lieu la Star Wars Celebration au Japon, y verrons-nous enfin le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic ? Mystère. En attendant d'en savoir davantage sur ce jeu, vous pouvez retrouver Star Wars Outlaws à partir de 26 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.