Star Wars: Knights of the Old Republic, Saber parle du remake, c'est rassurant ?

Saber Interactive a quitté Embracer Group, gardant la mainmise sur plusieurs studios, dont Aspyr Media, qui développe en théorie un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic. Un projet annoncé en 2021, mais le développeur est muet, Saber Interactive a repris les commandes, mais le titre serait en pause à durée indéterminée depuis de longs mois.

IGN s'est entretenu avec Matthew Karch, CEO de Saber Interactive, pour évoquer le développement du remake. Le patron du studio confirme déjà qu'il a bien récupéré les droits à Embracer Group et, mieux encore, le développement est actif :

Il est clair et évident que nous travaillons là-dessus. Cela a été évoqué à plusieurs reprises dans la presse. Ce que je dirai, c'est que le jeu est bel et bien vivant et que nous nous engageons à faire en sorte de dépasser les attentes des consommateurs.

Il faudra se contenter de cette courte déclaration pour le moment, mais les fans ont de quoi être rassurés, le projet n'est pas mort. Cependant, les informations concrètes restent maigres, l'attente sera sans doute encore longue avant de pouvoir mettre les mains sur Star Wars: KOTOR Remake, attendu sur PlayStation 5 et PC.

