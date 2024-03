Saber Interactive retrouve son indépendance, mais perd nombre de ses studios dans la transaction

Dire qu'Embracer Group a actuellement une mauvaise image auprès des joueurs est un doux euphémisme, puisqu'après une folie acheteuse sur plusieurs années et des investissements extérieurs qui n'ont finalement pas eu lieu, l'ogre a procédé a divers licenciements, a fermé Free Radical Design et Volition, et aurait même annulé un jeu Deus Ex... La rumeur circulait qu'il comptait se séparer de Saber Interactive en le vendant à un groupe d'investisseurs. Eh bien, elle était en partie avérée, mais ce n'est pas une entité réellement étrangère à l'éditeur qui est concernée ni la totalité du groupe opératif, puisque c'est son cofondateur Matthew Karch qui a mis 247 millions de dollars sur la table pour que sa société Beacon Interactive en rachète une partie. Comme l'indique le communiqué de presse d'Embracer, cette vente est effectuée avec comme justification l'arrêt de toutes ses opérations en Russie via la cession de ses divers actifs qui y sont reliés... Le groupe est suédois et la Suède a rejoint l'OTAN le 7 mars, ce n'est sans doute pas anodin. Saber Interactive est quant à lui un éditeur et développeur nord-américain, même si une filiale avait été ouverte en Russie, il y a donc très peu de rapports entre les actes et la raison évoquée, comme vous allez le voir encore plus ci-dessous.

Beacon Interactive va donc récupérer tous les studios estampillés Saber Interactive (soit Saber Armenia, Belarus, Porto, Russia, Spain et Sweden), DIGIC Pictures dont vous avez forcément déjà vu les cinématiques CGI, Fractured Byte, Mad Head Games (Scars Above), New World Interactive (Insurgency: Sandstorm), Nimble Giant Entertainment (Star Trek: Infinite), Sandbox Strategies (agence de relation presse), Slipgate Ironworks (Graven, Tempest Rising, Core Decay) et 3D Realms. Les licences détenues par ces studios font également partie de la transaction. Oui, l'excuse de la Russie a bon dos puisque la majorité de ces filiales n'ont strictement aucun rapport avec le pays. Pire encore, nous pouvons lire la chose suivante :

Tous les employés russes ont été transférés vers de nouvelles entités entièrement détenues par la direction locale et travaillant exclusivement avec l'acheteur. Embracer lancera un processus de liquidation pour dissoudre toutes les sociétés russes conformément à la législation russe.

Si ne plus vouloir indirectement soutenir l'économie d'un pays ayant déclenché une guerre est une chose (ça n'a jamais dérangé lorsqu'il s'agissait des États-Unis), cette forme de xénophobie envers de simples employés n'est clairement pas de bon goût.

Embracer conserve toutefois sous son giron 34BigThings (Redout II), Aspyr (Star Wars: Battlefront Classic Collection), Beamdog, Demiurge Studios, Shiver Entertainment (la version Switch de Mortal Kombat 1...), Snapshot Games, Tripwire Interactive (Killing Floor 3), Tuxedo Labs, Zen Studios et 4A Games. D'ailleurs, les pays associés sont indiqués pour eux, mais pas pour ceux vendus... Ces sociétés seront intégrées dans d'autres parties d'Embracer.

Mais ce n'est pas tout, car Beacon Interactive a la possibilité d'acquérir Zen Studios (les jeux Pinball FX) et 4A Games (la licence Metro) à un prix fixe pendant une période de temps non précisée. En revanche, si cela devait arriver, Embracer via PLAION conserverait l'intégralité des droits de licence et d'édition des jeux Metro déjà parus et de ceux à venir...

De plus, 14 projets en cours restent également sous le giron d'Embracer, dont deux développés en partenariat avec l'acheteur. Dans le détail, cela donne le prochain AAA de 4A Games qui est donc le prochain Metro, un jeu AAA en phase de conception, un autre déjà annoncé basé sur une licence connue, un shooter AAA multijoueur tiré d'une propriété intellectuelle lui appartenant, un titre AA d'une licence d'Asmodee, le prochain jeu AA de 34BigThings, Killer Floor 3, le contenu additionnel de Teardown, ainsi que tous les projets à venir du back catalog de Zen Studios, Aspyr et Tripwire Interactive. Oui, ça fait beaucoup.

Pour terminer, voici une traduction des déclarations des deux représentants d'Embracer et Beacon Interactive.

« Je suis heureux que nous ayons trouvé une solution gagnant-gagnant pour Embracer et les parties de Saber qui vont maintenant nous quitter. Cette transaction place les deux sociétés dans une position plus solide pour prospérer à l'avenir. Embracer est désormais en mesure d'interrompre toutes ses opérations en Russie, conformément à une décision précédente du conseil d'administration, tout en préservant de nombreux emplois de développeurs sous une nouvelle propriété indépendante. Dans le même temps, nous conservons les entreprises clés, les propriétés intellectuelles précieuses et les droits de publication futurs. La trésorerie s'améliore immédiatement et nous restons déterminés à réduire la dette nette. La transaction crée une marge supplémentaire pour amortir la dette conformément aux accords bancaires existants et améliorera la flexibilité financière. Il s'agit de la première transaction des processus structurés mentionnés précédemment et marque une étape petite, mais importante dans notre parcours visant à transformer Embracer vers un avenir pour le bénéfice de tous les employés, joueurs et actionnaires », déclare Lars Wingefors, cofondateur et CEO du groupe Embracer. « Au cours des quatre dernières années, j'ai été fier de participer à l'incroyable transformation d'Embracer en l'une des principales sociétés de jeux vidéo au monde. Dans le cadre des efforts de réorganisation de l'entreprise face à un secteur en évolution et aux défis géopolitiques, nous avons estimé conjointement que c'était la bonne décision pour Embracer et le noyau de Saber de se séparer. Ce désinvestissement laisse les deux parties dans de bien meilleures positions pour développer nos activités respectives. Je continuerai de rester un actionnaire important à long terme d'Embracer et nous resterons partenaires sur plusieurs projets en cours et futurs. Cette transaction protège également les moyens de subsistance de centaines de professionnels, avec lesquels je travaille pour la plupart depuis plus de deux décennies », déclare Matthew Karch, cofondateur de Saber Interactive et directeur de Beacon Interactive.

Espérons surtout que tout cela évite au moins d'autres licenciements.

Mise à jour : selon Jason Schreier, document à l'appui, Matthew Karch aurait bel et bien l'intention de racheter 4A Games et Zen Studios via des options, ce qui correspondrait au final au montant de 500 millions de dollars évoqué en rumeur. Ce serait donc en tout près de 3 000 employés à travers le monde qui seraient regroupés sous la bannière de Beacon Interactive.

Aujourd'hui, par l'intermédiaire d'une société que nous avons créée appelée Beacon Interactive, nous avons accepté de racheter les droits de Saber (et de tous ses studios mondiaux et relations avec des contractuels exclusifs), Mad Head, DIGIC, Nimble Giant, Fractured Byte, Slipgate, 3D Realms, New World Interactive, SPL, Stuntworks, Bytex, 4A et Zen (via options), totalisant plus de 3000 développeurs à travers le monde. Nous avons précisément choisi ces studios pour l'acquisition parce que nous pensons qu'ils représentent le meilleur de ce qu'est et peut être Saber. Ce groupe comprend certains des développeurs les plus talentueux et créatifs au monde. Notre expérience et, plus important encore, les projets que nous avons en développement en disent long sur nos capacités. Je crois sincèrement que nous disposons actuellement de la meilleure collection de développeurs de jeux de l'industrie grâce à vous tous.

Vous pouvez retrouver Metro Exodus Gold Edition chez Gamesplanet au prix de 19,99 €.