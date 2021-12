Dakar Desert Rally : direction le sable de l'Arabie Saoudite dans un nouveau jeu de rallye-raid signé Saber Interactive

Bigmoon Entertainment et Deep Silver avait adapté en jeu vidéo le rallye-raid le plus connu au monde avec un Dakar 18 en Amérique du Sud, mais les deux parties n'ont pas enchaîné avec une suite. La licence aurait pu tomber dans l'oubli, mais Saber Interactive a décidé de la remettre sur le devant de la scène en développant et éditant Dakar Desert Rally.

Le studio derrière MudRunner et SnowRunner nous invitera à piloter motos, voitures, camions quads et buggys dans une trentaine d'épreuves du Rallye Dakar de 2020 et 2021, en Arabie saoudite où se déroule désormais la compétition, dans des défis solos ou des parties en ligne. La réparation de notre véhicule et le possible sauvetage d'un concurrent feront le sel du jeu, qui proposera aussi des saisons, un cycle jour-nuit et une météo dynamique pour changer les conditions de nos parcours.

Dakar Desert Rally est l'aventure de course de rallye tout-terrain la plus épique jamais développée. Dakar Desert Rally vous fera ressentir les sensations de vitesse et l'intensité authentiques du plus grand rallye raid de la planète organisé par Amaury Sport Organisation, avec de nombreux véhicules sous licence des plus grands constructeurs mondiaux incluant motos, voitures, camions, quads et buggys. Le jeu offrira des défis uniques aux inconditionnels de la simulation tout-terrain, aussi bien qu'aux joueurs occasionnels. Participez à des courses multijoueurs en ligne ou parcourez les vastes étendues sauvages en mode solo hors ligne.

L'expérience authentique du Dakar

Plus de 30 étapes tirées des spéciales officielles du Rallye Dakar 2020 et 2021, avec des véhicules, des équipes et des pilotes sous licence officielle dans les modes multijoueur et solo. Explorez un immense monde ouvert qui ne se limite pas à quelques pistes. Le jeu prend également en charge un large choix de volants pour une expérience de conduite ultime.

Saisons et météo dynamiques

Simulation des quatre saisons et d'un cycle jour-nuit complet. Affrontez des tempêtes de sable, le soleil brûlant du désert, la pluie, la neige ou la boue la plus profonde. Surmontez les éléments et prenez l'avantage sur vos concurrents pour remporter la victoire.

Sauvetage et réparations

Dans la plus pure tradition du Dakar, vous pouvez remorquer et secourir un concurrent en difficulté pour obtenir des points de réparation supplémentaires. Qui sait, vous aurez peut-être besoin qu'on vous rende la pareille !