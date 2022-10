Dakar Desert Rally : le jeu de course en monde ouvert lancé en vidéo

Les jeux de course basés sur le rallye-raid du Paris-Dakar existent depuis un moment déjà, mais c'est la première fois que Saber Interactive (MudRunner et SnowRunner) se lance dans l'aventure. Son studio Saber Porto lance aujourd'hui Dakar Desert Rally, un titre en monde ouvert :

Ici, pas d'étapes en France ou au Sénégal, Dakar Desert Rally se base sur les éditions 2020 et 2021 de la compétition, en Arabie Saoudite. Le titre inclut plus de 20 000 km² de terrain avec une météo dynamique et la possibilité de piloter voitures, motos, camions, quads et SSV sous licences officielles au travers des modes Sport, Professionnel et Simulation, sans oublier du multijoueur en ligne.

: il faudra endurer les intempéries des quatre saisons avec un cycle jour-nuit complet. Tempêtes de sable étouffantes, soleil brûlant du désert, pluie, neige ou même boue, les joueurs auront à faire face tant aux éléments qu’aux concurrents pour gagner. Jeu solo et multijoueur en ligne : les joueurs peuvent propulser leur carrière de rallye raid en mode solo, participer à des compétitions en mode multijoueur en ligne jusqu'à quatre joueurs et créer et partager leurs propres événements de rallye avec le monde entier grâce à l'éditeur de feuille de routes personnalisées.

Les développeurs lanceront également peu après le lancement le DLC gratuit Saudi Arabia Extended Map, avec les rallyes 2020-2022 et de nouvelles zones. Enfin, les joueurs peuvent opter pour une édition Deluxe avec le Season Pass, qui regroupe le DAF Truck Turbo-Twin et la Peugeot 405 Turbo 16 ainsi que les cinq packs de DLC à venir, qui rajouteront une nouvelle carte, des véhicules et deux nouveaux évènements. Vous pouvez retrouver Dakar Desert Rally à 39,99 € sur Amazon.