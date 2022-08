Dakar Desert Rally : date de sortie, édition Deluxe avec le Season Pass et Audi électrique en bonus de précommande

Après nous avoir fait fouler l'Amérique du Sud avec Dakar 18, Bigmoon Entertainment, devenu Saber Porto et placé sous la tutelle de Saber Interactive, va nous emmener en Arabie Saoudite pour Dakar Desert Rally. Le titre comportera une trentaine d'épreuves des Rallye Dakar 2020, 2021 et 2022, nous amenant à visiter des environnements ouverts où la météo dynamique changera nos parcours, aussi bien en solo qu'en multijoueur compétitif jusqu'à 4.



Le projet avait été annoncé en 2021 pour une sortie en 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et refait enfin parler de lui avec une date de sortie. Nous avons rendez-vous avec lui le 4 octobre 2022, et toutes les précommandes seront récompensées par l'offre d'une Audi RS Q e-tron. Les plus vaillants pourront se tourner vers l'édition Deluxe à 49,99 € comprenant le jeu de base et son Season Pass, incluant le déverrouillage immédiat des DAF Truck Turbo-Twin et Peugeot 405 Turbo 16, et 5 DLC donnant accès à de nouveaux véhicules, une nouvelle carte et 2 nouveaux événements de rallye, à tarif réduit.

La version standard est disponible en précommande à partir de 39,99 € chez Amazon.fr.