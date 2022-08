Dakar Desert Rally : à la découverte des modes et du gameplay dans une nouvelle bande-annonce

Plusieurs années après nous avoir emmenés en Amérique du Sud avec Dakar 18, Bigmoon Entertainment (devenu Saber Porto) va nous faire explorer l'Arabie saoudite avec Dakar Desert Rally, qui comportera une trentaine d'épreuves issues des 3 dernières éditions du plus célèbre des rallyes-raids.

Une nouvelle bande-annonce de gameplay vient d'être diffusée, pour nous faire davantage découvrir ces étapes à réaliser dans des environnements ouverts, avec une météo dynamique. Nous aurons le choix entre rejoindre des équipes connues ou créer la nôtre, en constituant notre propre garage de voitures, motos, camions, quads et SSV issus des meilleurs constructeurs mondiaux. Et nous pourrons nous lancer dans une compétition solo en mode Sport, pour une approche plus arcade, ou Professionnel et Simulation, avec des paramétrages de partie plus authentiques.

Le plaisir pourra se poursuivre en ligne, pour des défis à jusqu'à 4 en multijoueur, mais aussi sur des tracés personnalisés grâce à un éditeur de feuille de route. Un programme bien complet à retrouver à compter du 4 octobre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S : vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

