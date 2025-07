Saber Interactive tease un nouveau jeu d'horreur et les fans pensent avoir déjà découvert la franchise

Saber est déjà bien occupé





Saber Interactive est un studio bien occupé. Il vient de lancer RoadCraft, il publie régulièrement des mises à jour de Warhammer 40,000: Space Marine 2, mais il développe également un troisième volet, sans oublier John Carpenter's Toxic Commando, Turok: Origins et Jurassic Park: Survival. Comme si cela ne suffisait pas, le studio vient de publier un teaser pour un nouveau jeu, sans doute horrifique :

La vidéo ne montre d'une TV posée sur une petite table, entourée de bougies. Un rituel curieux, mais du côté de l'audio, il y a déjà de gros indices, comme l'ont vite remarqué les fans dans les commentaires. Les amateurs d'horreur semblent avoir reconnu la voix rauque de Pinhead, entre deux bruits de chaînes et de cloches. Tout porte à croire que Saber Interactive tease un jeu d'horreur avec la licence Hellraiser.

La franchise Hellraiser est née avec le roman The Hellbound Heart de Clive Barker, l'auteur anglais a lui-même adapté son œuvre au cinéma. C'est Doug Bradley qui incarnait alors Pinhead, leader des Cénobites, des créatures mystiques invoquées grâce à un cube et promettant une éternité de plaisirs singuliers, mêlées de douleur. Un tas de suites ont vu le jour, avec plus ou moins de succès (mention spéciale au nanardesque Hellraiser: Hellworld, avec Lance Henriksen, Katheryn Winnick et Henry Cavill), jusqu'à un reboot très intéressant en 2022.

L'univers de Hellraiser s'est étendu à d'autres romans de Clive Barker et Paul Kane, mais également à des comics. Cependant, du côté du jeu vidéo, Pinhead s'est fait discret : il a été rajouté dans Dead by Daylight aux côtés de Chatterer, un autre Cénobite, mais c'est tout.

Saber Interactive a également mis en ligne un site teasant une présentation le 22 juillet 2025, à 15h00. Pour l'instant, il faut se contenter de ça. Le développeur va-t-il encore proposer un jeu d'horreur au gameplay asymétrique ? Le studio avait conçu Evil Dead: The Game, un titre tout juste correct et qui vient d'être retiré des boutiques (mais les serveurs restent ouverts). Les fans sont moyennement emballés par l'idée, préférant surtout un jeu solo, tout le monde sait qu'il est difficile de lutter contre Dead by Daylight sur le marché des jeux d'horreur au gameplay asymétrique !

