Blade Runner 2033: Labyrinth, un nouveau jeu adapté de la franchise culte par Annapurna Interactive

Comme en 2021 et 2022, Annapurna Interactive organisait hier un showcase pour présenter ses productions à venir, et même en révéler certaines. La grosse annonce de l'évènement fut faite à la toute fin. Après avoir collaboré avec des studios de tous bords pour des productions plus originales les unes que les autres, il va développer son premier jeu en interne et pas n'importe lequel : Blade Runner 2033: Labyrinth.

Ce jeu vidéo original dans l'univers inventé par l'auteur Philip K. Dick, mais popularisé par le réalisateur Ridley Scott se déroulera entre Blade Runner et Blade Runner 2049, après le Black Out, et répondra à la question : que fait un Blade Runner quand il n’y a plus de Réplicants à pourchasser ? Une aventure sur l'ennui et la recherche d'emploi en vue ?

En tout cas, le premier teaser donne déjà envie de s'y plonger, même s'il ne donne pas d'informations sur le gameplay ou la période de sortie de cette nouvelle adaptation, après le Blade Runner de 1997 récemment ressorti en Enhanced Edition. Côté consoles, les PC et consoles sont visés, sans plus de précisions.

En attendant d'en savoir plus, Blade Runner 2049 est disponible en Blu-ray à partir de 11,98 € sur Amazon.fr.