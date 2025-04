RUMEUR Blade Runner: Time To Live, les développeurs d'Until Dawn travaillaient sur un ambitieux jeu... annulé

Devenu populaire suite au succès d'Until Dawn, Supermassive Games développe désormais The Dark Pictures Anthology, le premier épisode de la Saison 2 arrivera en octobre prochain. Le studio s'est également occupé de The Quarry et de The Casting of Frank Stone, un spin-off de Dead by Daylight. Mais le développeur anglais avait un autre projet en chantier, qui se dévoile... au travers de son annulation.

Selon les informations obtenues par Insider Gaming, Supermassive Games développait Blade Runner: Time To Live, un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne cinématographique et axé sur ses personnages. Le jeu, exclusivement jouable en solo, devait durer entre 10 et 12 heures et suivre l'histoire de So-Lange, un vieux modèle de Nexus-6 inexplicablement en état de marche en 2065 et ultime Blade Runner, dans la ville de New Zurich.

Blade Runner: Time To Live devait proposer des mécaniques d'infiltration, de combats, d'exploration et d'enquête, avec des dialogues « authentiques, percutants et poignants » et « une histoire captivante mêlant les thèmes philosophiques de Blade Runner ». Le titre aurait également permis d'améliorer ses compétences et capacités, d'utiliser des souvenirs pour comprendre le scénario et la technologie pour résoudre les enquêtes.

La préproduction aurait débuté en septembre 2024, par l'équipe derrière The Quarry, et devait se terminer en mars 2025, avec comme objectif de sortir un prototype en septembre prochain. Blade Runner: Time To Live devait sortir en septembre 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais également sur les prochaines générations de consoles de Sony et Microsoft. Le titre disposait d'un budget de 45 millions de dollars, dont neuf millions rien que pour les comédiens et la performance capture. Ce budget ne comprenait cependant pas la musique, les droits d'image et les redevances pour les comédiens, les tests d'assurance qualité, la localisation ou les contenus additionnels.

Alors, pourquoi Blade Runner: Time To Live a-t-il été annulé ? Eh bien selon les sources d'Insider Gaming, ce serait la faute d'Alcon Entertainment, le détenteur des droits de la franchise Blade Runner. Aucun détail n'est spécifié, mais l'annulation aurait été actée en fin d'année dernière.

Les amateurs de science-fiction et de cyberpunk vont être déçus, et c'est normal. Pour rappel, Blade Runner a déjà eu droit à un jeu vidéo par Westwood Studios, Nightdive Studios a proposé une Enhanced Edition en 2022, que vous pouvez acheter à partir de 8,19 € sur Amazon et GOG.com. De son côté, Annapurna Interactive a annoncé Blade Runner 2033: Labyrinth il y a deux ans, le titre se fait toujours attendre.

