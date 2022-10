RUMEUR sur Marathon : le prochain jeu de Bungie sera un reboot du FPS de 1994, en free-to-play et avec du PvE

Avant de devenir incontournable avec les Halo et désormais Destiny, Bungie avait enchaîné les projets plus méconnus. Parmi eux, Marathon, Marathon 2: Durandal et Marathon Infinity, une trilogie de FPS solos parue sur Mac entre 1994 et 1996 avant d'être portée sur Windows, Linux et autres.



Et alors que la licence aurait pu rester ancrée dans le passé, Bungie a visiblement décidé de la déterrer pour proposer un reboot dans le même univers. La société, désormais détenue par PlayStation, prépare plusieurs nouveaux projets d'ici 2025 et l'un d'entre serait Marathon, d'après les informations de Tom Henderson d'Insider Gaming. Le jeu prendrait cette fois la forme d'un FPS coopératif avec des missions basées sur l'extraction d'une équipe de 3 joueurs, à la Escape from Tarkov.

Il serait actuellement en pré-alpha et nous emmènerait sur une planète abritant une ancienne colonie humaine, qui doit désormais affronter les cyborgs appelés Runners qu'elle avait fabriqués pour récolter des ressources. L'objectif de base serait de parcourir une carte pour y trouver du butin avec un équipement personnalisable, en accomplissant également plusieurs missions, avant de fuir. Et si vous mourez, dites adieu à votre loot.

Bungie voudrait en faire « l'exemple ultime du jeu-service », avec un système de progression et des récompenses saisonniers. Jeffrey Grubb appuie aussi tout cela via ses sources, en précisant que les développeurs voudraient rendre l'expérience fluide avec peu de temps de chargement et de files d'attente, et délivrer des héros hautement personnalisables. Le titre serait normalement free-to-play et pourrait être celui sur lequel l'équipe travaillait pour NetEase avant son rachat.

Alors, tentés par cet hypothétique titre en PvE ? Il faudra de toute manière attendre sa confirmation pour savoir à quoi nous devons nous attendre. D'ici là, Destiny 2: The Witch Queen est disponible à partir de 23,99 € à la Fnac.



