Bungie : Sony rachète le studio derrière Destiny et Halo

Alors que les joueurs encaissent encore la nouvelle du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft, Sony contre-attaque et annonce aujourd'hui le rachat de Bungie. Eh oui, le studio célèbre pour avoir développé les premiers Halo et qui se concentre désormais sur Destiny vient d'être racheté par Sony Interactive Entertainment, contre 3,6 milliards de dollars.

Cependant, Bungie va rester créativement indépendant, comme il l'explique sur son site officiel. Il va toujours développer et publier ses propres jeux en multiplateforme, la communauté restera la même, il n'y aura pas d'exclusivités PlayStation, mais SIE va apporter son savoir-faire au studio et lui permettre de recruter de nouveaux développeurs. Pour rappel, en plus du contenu additionnel régulier sur Destiny 2, Bungie planche sur une nouvelle licence encore inconnue et a récemment ouvert des bureaux à Amsterdam. Jim Ryan, président et CEO de Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

Nous avons un partenariat solide avec Bungie depuis le lancement de la franchise Destiny, et je ne pourrais pas être plus ravi d'accueillir officiellement le studio dans la famille PlayStation. Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie visant à étendre la portée de PlayStation à un public beaucoup plus large. Nous comprenons à quel point la communauté de Bungie est vitale pour eux et nous sommes impatients de les soutenir alors qu'ils restent indépendants et continuent de croître. Comme Bungie, notre communauté est au cœur de l'ADN de PlayStation, et notre passion commune pour le joueur et la création du meilleur endroit pour jouer va encore évoluer.

Bungie sera dirigé par plusieurs directeurs, dont le CEO Pete Parsons, il n'y aura donc pas de gros changements en interne. Ce dernier a d'ailleurs commenté le rachat de son studio :

Bungie et SIE pensent tous deux que les mondes du jeu ne sont que le début de ce que notre franchise deviendra. Nos univers originaux ont un immense potentiel et, avec le soutien de SIE, nous propulserons Bungie à devenir une société mondiale de divertissement multimédia dédiée à la publication de notre vision créative.

Les ambitions du studio ne s'arrêtent pas au milieu du jeu vidéo, Bungie l'avait déjà annoncé, et le rachat par Sony devrait lui donner les moyens de les atteindre. Quoi qu'il en soit, l'année 2022 commence très fort pour les constructeurs de consoles, et donc pour les joueurs. Vous pouvez précommander l'extension Destiny 2 : La Reine Sorcière à 35,99 € sur Gamesplanet.