Xbox : séisme dans l'industrie, Microsoft annonce le rachat d'Activision-Blizzard !

Cette année 2022 a commencé très fort du côté des rachats de sociétés avec l'acquisition par Take-Two Interactive de Zynga pour la modique somme de 12,7 milliards de dollars. Mais ce n'était rien par rapport à l'annonce du jour, qui va en faire trembler plus d'un. Non content de s'être payé l'an dernier ZeniMax Media (Bethesda) pour 7,5 milliards de dollars, Microsoft vient donc d'annoncer le rachat du groupe Activision-Blizzard, qui comprend donc ces deux sociétés, mais aussi le géant des jeux mobiles King. Non, vous ne rêvez pas et la somme est astronomique, la transaction nette s'élevant à 68,7 milliards de dollars !

Comme le montre bien le visuel diffusé pour l'occasion, ce sont des licences prestigieuses tells qu'Overwatch, Diablo, World of Warcard, Starcraft, Candy Crush, l'incontournable Call of Duty ou encore Crash Bandicoot et Spyro, autrefois porte-étendards de PlayStation, qui passent sous le giron d'Xbox avec cette acquisition, avec tout ce que cela implique du côté de l'e-sport et des multiples studios travaillant sur ces séries, comptant plus de 10 000 employés à travers le monde. Étrangement, Bobby Kotick va continuer à officier en tant que CEO d'Activision-Blizzard malgré ses déboires de l'an passé... Alors, certes, la transaction ne sera bouclée qu'au cours de l'année fiscale 2023, mais à moins d'un sacré revirement de situation, difficile de voir ce qui pourrait mal tourner, même si Microsoft se retrouve plus que jamais en position de trust désormais.

Et évidemment, les jeux d'Activision-Blizzard vont finir par se retrouver sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass dans les mois et années à venir, de quoi rendre encore plus attractif l'offre. Vous pouvez d'ailleurs vous y abonner en achetant une carte sur Amazon.