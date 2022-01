Take-Two Interactive annonce le rachat de Zynga, l'un des leaders des jeux sur mobiles, pour une belle fortune !

Activision-Blizzard avait racheté King en 2016 pour 5,9 milliards de dollars, voilà désormais qu'un autre grand éditeur de jeu vidéo fait de même avec son principal concurrent. Nous apprenons aujourd'hui que Take-Two Interactive, maison-mère de Rockstar Games, 2K Games, Private Division, Ghost Story Games, Social Point et Playdots, va acquérir Zynga, l'un des leaders du développement sur appareils mobiles.

Le développeur et éditeur s'est fait une spécialité des jeux pour smartphones et applications Facebook : nous lui devons des classiques dont Farmville, Words With Friends, Harry Potter: Puzzles & Spells ou Zynga Poker. Il cherchait à diversifier ses activités ces derniers temps, notamment avec Star Wars: Hunters, un free-to-play à venir sur Switch. Zynga va donc maintenant opérer sous le giron de Take-Two Interactive suite à l'annonce du rachat de toutes ses actions en circulation pour un total de 12,7 milliards de dollars.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre transaction transformatrice avec Zynga, qui diversifie considérablement nos activités et établit notre position de leader dans le domaine du mobile, le segment à la croissance la plus rapide de l'industrie du divertissement interactif », a déclaré Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two. « Cette combinaison stratégique rassemble nos meilleures franchises de consoles et de PC, avec une plateforme de publication mobile diversifiée et leader sur le marché qui a une riche histoire d'innovation et de créativité. Zynga a également une équipe très talentueuse et profondément expérimentée, et nous sommes impatients de les accueillir dans la famille Take-Two dans les mois à venir. Alors que nous combinons nos activités complémentaires et opérons à une échelle beaucoup plus grande, nous pensons que nous apporterons une valeur significative aux deux groupes d'actionnaires ».

« La combinaison de l'expertise de Zynga dans les plates-formes mobiles et de nouvelle génération avec les capacités et la propriété intellectuelle de pointe de Take-Two nous permettra de faire avancer notre mission de connecter le monde via les jeux tout en réalisant ensemble une croissance et des synergies significatives », a déclaré Frank Gibeau, PDG de Zynga. « Je suis fier du travail acharné de notre équipe pour terminer 2021 en force, avec l'une des meilleures performances de l'histoire de Zynga. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir trouvé un partenaire dans Take-Two qui partage notre engagement à investir dans nos joueurs, à amplifier notre culture créative et à générer plus de valeur pour les actionnaires. Avec cette transaction transformatrice, nous commençons un nouveau voyage qui nous permettra de créer des jeux encore meilleurs, d'atteindre un public plus large et d'atteindre une croissance significative en tant que leader de la prochaine ère du jeu. »