Take-Two Interactive : en plus des licenciements, l'éditeur prévoit de fermer deux studios appréciés...

Ces dernières semaines, nous avons appris le rachat de Gearbox Entertainment par Take-Two Interactive des mains d'Embracer Group, qui lui-même ne va plus exister de cette manière. S'en est suivi un rapport de Bloomberg annonçant le licenciement de 5 % de la main-d'œuvre parmi les différents studios possédés par l'éditeur derrière les Grand Theft Auto. Eh bien, ce n'est pas terminé, car Jason Schreier nous informe désormais d'une bien triste décision.

Dans son article, le journaliste déclare que Take-Two Interactive prévoie de fermer deux de ses subsidiaires dans le cadre de cette vague de licenciements, informations qu'il a pu voir en accédant à certains documents. Bien que le vice-président de la communication Alan Lewis n'ait pas voulu fournir de détails après avoir été sollicité, il n'y a pas trop de doute à avoir compte tenu de l'historique de Jason Schreier.

Les deux studios concernés sont bien connus et appréciés pour leurs jeux. Le premier est Roll7, basé à Londres, qui est derrière les OlliOlli et dernièrement Rollerdrome. Des indemnités seront proposées à l'ensemble du personnel. Private Division, qui appartient à Take-Two, l'avait racheté en 2021 et n'a donc édité que ses deux derniers jeux, un beau gâchis... Le deuxième est Intercept Games à Seattle, qui avait été créé en 2020 pour gérer Kerbal Space Program 2. Un avis déposé en début de semaine auprès du Washington State Employment Security Department révèle en effet la fermeture d'un bureau dans la ville par l'éditeur et la suppression de 70 emplois, soit à peu près le nombre de personnes travaillant chez Intercept Games. Toutefois, des mises à jour devraient continuer à être effectuées sur KSP2, mais ce ne sera donc pas via son équipe actuelle.

Espérons que toutes les personnes impactées retrouvent par la suite un emploi.

