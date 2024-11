Take-Two Interactive précise son calendrier de sorties, de nouveaux records de ventes pour GTA V et Red Dead Redemption 2

Cette nuit pour nous en Europe, Take-Two Interactive a publié ses résultats pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2025 s'étalant du 1er juillet au 30 septembre 2024. L'éditeur n'est clairement pas à plaindre avec une croissance de 2 % par rapport à la même période l'an dernier, passant de 1,44 à 1,47 milliard de dollars de ventes nettes. Les achats récurrents des joueurs (DLC et autres microtransactions) ont d'ailleurs augmenté de 6 % et comptent pour 81 % du total de ce net bookings, ce qui est tout simplement dingue. Pas étonnant à ce que nous retrouvions GTA Online et Grand Theft Auto V dans la liste des plus gros contributeurs, ainsi que les derniers NBA 2K, Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online, entre autres. Les ventes physiques ne représentent ainsi que 4 % de la somme. La répartition entre les plateformes est également intéressante, puisque 49 % du net bookings est dû aux mobiles, 42 % aux consoles et seulement 9 % aux PC (et au reste). Autant dire que cela explique sans doute grandement pourquoi un futur rouleau compresseur comme GTA VI sortira d'abord sur PS5 et Xbox Series X|S. Notons tout de même des pertes dues aux opérations s'élevant à 297,2 millions de dollars.

Voici ce qu'a déclaré Strauss Zelnick, le CEO de Take-Two :

Je suis heureux d'annoncer que nous avons enregistré de solides résultats au deuxième trimestre. Notre net bookings (ventes nettes) de 1,47 milliard de dollars se situe au sommet de notre fourchette de prévisions, grâce au succès continu des franchises Grand Theft Auto et Borderlands, et nos résultats d'exploitation ont dépassé nos plans, en grande partie en raison d'un changement dans le calendrier des dépenses de marketing au cours de l'année. Notre exécution a été cohérente et nos équipes continuent de faire de grands progrès dans l'avancement de notre pipeline de développement. En conséquence, nous réitérons notre fourchette de prévisions de net bookings pour l'exercice 2025 de 5,55 à 5,65 milliards de dollars, et nous sommes convaincus que nous réaliserons des augmentations séquentielles et des niveaux records de net bookings au cours des exercices 2026 et 2027. En regardant vers l'avenir, nous pensons que Take-Two reste extrêmement bien positionné pour le long terme. Notre vision est claire, notre talent est sans égal et nous disposons de l'un des portefeuilles de propriété intellectuelle les plus solides de notre secteur. Avec de nombreux nouveaux titres passionnants à venir au cours de l'exercice 2026, notamment Grand Theft Auto VI à l'automne, Borderlands 4 et Mafia: The Old Country, nous espérons créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires.

En effet, parmi les prochaines sorties de l'éditeur, il y aura du lourd. Après Sid Meier's Civilization VII attendu le 11 février 2025 et un WWE 2K25 prévu pour le quatrième trimestre, donc avant fin mars, la prochaine année fiscale pourra compter sur trois blockbusters.

Grand Theft Auto VI est ainsi toujours prévu pour l'automne 2025, dont nous ne savons concrètement toujours rien de plus depuis son unique bande-annonce de décembre 2023. D'ailleurs, une petite pensée pour Rockstar Games, puisqu'en 2018, Dan Houser était soulagé de ne pas sortir un tel jeu sous la présidence de Donald Trump du fait que la réalité dépassait bien trop souvent la satire. Manque de chance, ce dernier vient d'être réélu. Espérons que l'actualité ne rattrape pas trop la fiction prévue par les scénaristes.

Les deux autres titres ne sont autres que Borderlands 4 et Mafia: The Old Country, qui paraîtront donc au cours de l'exercice 2026, soit entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. Puisqu'ils ont déjà été annoncés pour la prochaine année calendaire, cela exclut juste le premier trimestre, ce qui n'étonnera personne étant donné qu'ils n'ont pas encore été présentés en détail. Judas de Ghost Story Games n'a lui toujours aucune date et ne s'est pas montré depuis mars.

Au passage, la présentation de Take-Two balance quelques gros chiffres de ventes concernant les licences de son catalogue :

Grand Theft Auto - 435 millions, dont 205 millions de GTA V ;

; Red Dead Redemption - 92 millions, dont 67 millions de RDR2 ;

; NBA 2K - 150 millions ;

Borderlands - 89 millions, avec 21 millions de Borderlands 3 qui est le titre de 2K le plus rapidement vendu et 29 millions de Borderlands 2 ;

qui est le titre de 2K le plus rapidement vendu et 29 millions de ; BioShock - 43 millions ;

Civilization - 73 millions.

En comptant les jeux déjà sortis depuis le 1er avril 2024, la période s'étalant jusqu'au 31 mars 2027 comprendra 22 jeux qualifiés d'immersive core, dont GTA VI, Judas et Project ETHOS ; 10 productions sur mobiles avec notamment CSR 3 ; et 5 itérations de titres déjà sortis dont fait partie le récent portage PC de Red Dead Redemption.

