TEST du Turtle Beach Recon 70 : le casque idéal pour les petits budgets ?

Un plaisir à porter ?





La tortue des plages est de retour sur le secteur de l’entrée de gamme qu’elle avait précédemment marqué avec son Recon 50. Le Recon 70 arrive en digne héritier avec l’intention de faire bien mieux que son grand-frère un brin clivant. Une promesse qui se ressent d’emblée dans l’esthétique de l’engin. Le Recon 70 est là pour faire bonne figure, son look est plus travaillé et il se dégage une impression de casque premium au premier abord. Il faut dire que le renfort en similicuir dans l’arceau, ça aide beaucoup, au moins autant que ces gros coussinets qui recouvrent les haut-parleurs. Il y a bien le micro, fixé à l’oreillette gauche, qui dénote un peu. Le petit appendice a été privé du remodelage élégant dont a fait l’objet le reste du casque, si bien que le micro semble emprunté à un modèle plus cheap qui aurait été greffé de force au Recon 70.

Dans l’ensemble le Recon 70 fait le boulot.

D’ailleurs si le masque tombe rapidement au sujet du micro, la réalité ne tarde pas à nous rattraper en ce qui concerne le reste. Ce que le Recon 70 essaye de masquer derrière une belle esthétique, c’est son confort tout relatif. Ainsi l’arceau rembourré dont nous parlions plus tôt n’est pas si agréable que ça à porter. Il est léger certes, mais il lui manque un peu de rembourrage pour nous faire oublier la présence du plastique dur sur notre tête. Même déconvenue pour les écouteurs, mais pas le même problème. Le Recon 70 s’avère assez confortable de ce côté-là, mais n’est pas adapté à toutes les paires d’oreilles. Seuls les petits formats sont totalement englobés, et donc à l’aise dans le casque. Globalement, il y a d’ailleurs des soucis de taille au sens strict du terme. L’écartement de l’arceau est par exemple un peu trop petit pour que tout le monde en profite. De même, le câble est quant à lui très (trop) court.

Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, les problèmes soulevés peuvent être handicapants, mais en aucun cas rédhibitoires. Dans l’ensemble, le Recon 70 fait le boulot et il le fait plutôt bien, surtout pour un tarif de 35 petits euros. À ce tarif, vous ne trouverez pas forcément mieux ailleurs ou alors il faudra se tourner vers des marques moins reconnues, et parfois moins fiables. De plus, la qualité de fabrication du Recon 70 n’est pas à remettre en cause tant celui-ci nous a paru solide dans ses finitions. C’est notamment vrai pour la coque plastique des haut-parleurs qui peut pivoter en plus du reste.

Et puisque nous évoquons le prix, n’allez pas croire qu’un produit si accessible soit fourni avec des accessoires ou même un logiciel. Impossible d’en vouloir au Recon 70 de faire le minimum syndical dans ces conditions, et encore ce n’est pas tout à fait exact. Au rang des gadgets, le casque présente la sacro-sainte molette dédiée au réglage du son, situé à l’arrière de l’oreillette gauche. Pas vraiment de quoi sabrer le champagne nous direz-vous. En revanche, le fait que le casque soit compatible avec la plupart des plateformes, smartphones y compris, ça c’est un vrai plus. Cela tombe bien finalement, puisque l’unique câble à votre disposition gère à la fois l’audio et le micro, ce qui vous facilitera la vie pour les appareils ne disposant que d’une seule prise Jack. En revanche ce système deux en un peut être un inconvénient pour se brancher sur les PC non compatibles. Pour résoudre ce problème, il faudra se tourner vers un adaptateur permettant de scinder les deux périphériques, un accessoire qui ne se trouve pas dans la boîte du Recon 70.

Mélomanes s'abstenir





Dans un tout autre registre, le micro nous offre aussi une petite fonctionnalité qui mérite son quart d’heure de gloire. En rabattant le micro vers l’arrière, celui-ci se coupe automatiquement. Encore une fois ce n’est pas la folie, mais remis dans le contexte d’un casque à 35 €, c’est plutôt une bonne surprise. Du coup, si vous cherchez les limites du micro, vous n’allez pas tarder à les trouver. Le principal problème étant que le Recon 70 a tendance à capter les bruits environnants. Rien de bien méchant, ou du moins rien qui vous empêche de vous faire entendre avec clarté.

La question qui tue reste en suspens : que vaut le Recon 70 en termes de sonorité ? Vous l’avez probablement déjà deviné, la qualité des haut-parleurs est du même acabit que le reste, autrement dit satisfaisante, mais forcément incomplète. L’engin n’est clairement pas pour les adeptes de sons riches, bien que les graves et les aigus soient bien restitués. Le reste du spectre sonore n’est pas au meilleur de sa forme. Consolons-nous avec l’isolation phonique du Recon 70 qui pour le coup fait très bien son travail.

Il faut aussi consentir au sacrifice de la spatialisation du son si vous vous tournez vers ce modèle. Un comble puisque le Recon 70 revendique son potentiel pour ce qui est des Battle Royale. Dans un genre où il est important de savoir où sont vos adversaires, situer les tirs ne nous a pas paru être une tâche aisée, encore moins avec un FPS comme Call of Duty: Warzone.

Tout peut finalement se résumer au prix du Recon 70. Du haut de ses 35 €, le casque de Turtle Beach est très accessible et c’est une qualité indéniable. Mais à ce prix, impossible de lui demander la lune. Forcément il ne faut pas être trop regardant sur la qualité du son, pas plus que sur le confort ou la qualité du micro, mais au final, le Recon 70 est un appareil de bonne facture qui remplit convenablement la plupart des tâches qui lui sont confiées et qui convient pour le coup au plus grand nombre.

Le Turtle Beach Recon 70 est vendu sur Amazon et à la Fnac.

Les plus Esthétique réussie

Petit prix

Oreillettes confortables

Multiplateforme

Qualité de fabrication

Léger Les moins Câble trop court

Écartement de l'arceau trop petit

Manque de rembourrage dans l'arceau

Oreillettes pas adaptées à toutes les morphologies

Spectre sonore incomplet

Le micro prend les bruits environnants