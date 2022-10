Recon Cloud : Turtle Beach lance sa manette pour le Cloud Gaming avec un abonnement au Game Pass Ultimate offert

Le cloud gaming a le vent en poupe (sauf pour Google Stadia). Les constructeurs dévoilent des appareils pour jouer en streaming, notamment via le Xbox Game Pass Ultimate, comme les consoles portables G CLOUD de Logitech et Edge de Razer, sans oublier la récente annonce de l'arrivée du catalogue du Xbox Cloud Gaming sur Meta Quest prochainement.

Mais le cloud gaming est également accessible directement sur un smartphone, avec des commandes tactiles pour certains jeux ou simplement en connectant une manette sans fil. Et c'est justement ce que propose Turtle Beach avec sa Recon Cloud, une manette pour jouer sur téléphone (Android), PC ou Xbox. Elle dispose d'une autonomie de 30 heures et est accompagnée d'un câble tressé de 3 mètres pour la recharger. Et bien évidemment, elle embarque les technologies du constructeur, comme le Superhuman Hearing et des préréglages audios, voici les points clés à retenir :

Une expérience conçue pour Xbox et le Cloud Gaming : dotée d’un câble détachable de 3 m, la manette peut être utilisée en filaire sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows. D’une simple pression sur l’interrupteur, la manette passe en sans-fil et devient compatible avec les appareils Android 8.0 et supérieur.

: dotée d’un câble détachable de 3 m, la manette peut être utilisée en filaire sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows. D’une simple pression sur l’interrupteur, la manette passe en sans-fil et devient compatible avec les appareils Android 8.0 et supérieur. Une batterie longue durée : avec 30 heures d’autonomie et une recharge rapide en 2,5 heures, les joueurs peuvent s’amuser toute la journée sans se soucier de la batterie.

: avec 30 heures d’autonomie et une recharge rapide en 2,5 heures, les joueurs peuvent s’amuser toute la journée sans se soucier de la batterie. Un mois d’abonnement offert au Xbox Game Pass Ultimate : donnant accès à une immense librairie de jeu

: donnant accès à une immense librairie de jeu Une conception pensée pour le Cloud Gaming : de nombreux choix s’offrent aux joueurs puisqu’en plus du Xbox Game Pass, la manette permet de jouer aux jeux compatibles sur GeForce Now, Stadia, Steam Link et plus encore.

: de nombreux choix s’offrent aux joueurs puisqu’en plus du Xbox Game Pass, la manette permet de jouer aux jeux compatibles sur GeForce Now, Stadia, Steam Link et plus encore. Des contrôles réactifs : afin de jouer en toute confiance, les gâchettes et les poignées sont texturées, le d-pad est précis et les joysticks fluides.

: afin de jouer en toute confiance, les gâchettes et les poignées sont texturées, le d-pad est précis et les joysticks fluides. Des poignées ergonomiques et rafraichissantes : grâce aux micro-canaux rafraichissants, les mains restent fraiches et sèches, même lors des longues sessions de jeu.

: grâce aux micro-canaux rafraichissants, les mains restent fraiches et sèches, même lors des longues sessions de jeu. Des modes Pro-Aim Focus : le Pro-Aim règle à la volée la sensibilité du joystick, permettant d’accroitre sa précision lorsque c’est nécessaire.

: le Pro-Aim règle à la volée la sensibilité du joystick, permettant d’accroitre sa précision lorsque c’est nécessaire. Deux boutons paramétrables : l’expérience de jeu est personnalisable pour chaque utilisateur. Les deux boutons arrière peuvent être assignés aux fonctionnalités préférées des joueurs, et jusqu’à quatre profils différents peuvent être enregistrés.

: l’expérience de jeu est personnalisable pour chaque utilisateur. Les deux boutons arrière peuvent être assignés aux fonctionnalités préférées des joueurs, et jusqu’à quatre profils différents peuvent être enregistrés. La technologie Superhuman Hearing* : que ce soit pour entendre les pas discrets d’un ennemi qui essaie de prendre le joueur à revers, ou pour savoir lorsque l’adversaire recharge, le Superhuman Hearing, technologie propriétaire de Turtle Beach, donne un avantage compétitif certain aux joueurs.

: que ce soit pour entendre les pas discrets d’un ennemi qui essaie de prendre le joueur à revers, ou pour savoir lorsque l’adversaire recharge, le Superhuman Hearing, technologie propriétaire de Turtle Beach, donne un avantage compétitif certain aux joueurs. Des préréglages signature Turtle Beach* : l’audio est personnalisable rapidement grâce à 4 préréglages : Signature Sound, Bass Boost, Bass & Treble Boost ainsi que Vocal Boost

: l’audio est personnalisable rapidement grâce à 4 préréglages : Signature Sound, Bass Boost, Bass & Treble Boost ainsi que Vocal Boost Des retours haptiques immersifs* : des doubles moteurs dans les poignées et les gâchettes assurent des vibrations ultra-réalistes pour un gain d’immersion.

: des doubles moteurs dans les poignées et les gâchettes assurent des vibrations ultra-réalistes pour un gain d’immersion. Une connexion 3,5 mm* : cette connectique permet d’accéder aux avantages audio Turtle Beach avec n’importe quel casque branché sur la manette.

: cette connectique permet d’accéder aux avantages audio Turtle Beach avec n’importe quel casque branché sur la manette. Un retour micro* : afin d’éviter de crier dans leur micro, les joueurs peuvent s’entendre et régler le volume de leur voix.

: afin d’éviter de crier dans leur micro, les joueurs peuvent s’entendre et régler le volume de leur voix. Une balance entre le volume du jeu et celui du chat* : en quelques clics, les joueurs peuvent ajuster l’équilibre sonore entre le jeu et le chat, pour une expérience idéale. *Ces fonctionnalités ne sont disponibles que lorsque la manette est branchée en filaire.

La manette Recon Cloud de Turtle Beach est disponible dès maintenant, contre 99,99 € sur Amazon, avec un mois d'abonnement au Game Pass Ultimate offert.