Razer Edge : Razer dévoile sa propre console portable Android compatible 5G, pensée pour le Jeu à distance Xbox et le Xbox Cloud Gaming

Le mois dernier, Logitech et Microsoft ont annoncé la Logitech G CLOUD, une nouvelle console portable conçue pour le cloud gaming et compatible NVIDIA GeForce NOW et Xbox Cloud Gaming. Voilà qu'un autre grand acteur du marché vient aussi d'annoncer une console portable, presque sur le même marché. Il s'agit de Razer, qui après avoir imaginé plein d'accessoires pour le jeu mobile va lancer sa première console dédiée, annoncée lors de la RazerCon 2022.

Il dévoile ce week-end sa Razer Edge (un hommage à l'album The Razors Edge de AC/DC ?), un appareil Android basé sur le prototype présenté en salon depuis quelques années. Il se veut calibré pour le Jeu à distance Xbox et le Xbox Cloud Gaming, tout en donnant l'accès au catalogue de jeux et d'applications du Google Play Store. Il est équipé d'une puce Snapdragon G3x Gen 1, d'un écran tactile Full HD+ AMOLED 6'8" 144 Hz et de manettes Razer Kishi V2 Pro avec commandes tactiles à micro-commutateurs et retours haptiques. Ses menus seront ceux de l'application Razer Nexus, interface pensée pour les applications Android.

Le produit n'a pas encore été confirmé pour la France à cette heure, mais aux États-Unis, il est d'ores et déjà possible de précommander la Razer Edge Wi-Fi à 399,99 $ (ou 499,99 $ en Founder's Edition avec les écouteurs sans fil Razer Hammerhead True Wireless), tandis que la Razer Edge 5G sera proposée un peu plus tard.



RAZER EDGE Wi-Fi RAZER EDGE

FOUNDERS EDITION

RAZER EDGE 5G Prix conseillé 399,99 $ 499,99 $ À venir Puce Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Écran 6.8” FHD+ (2400x1080) AMOLED 144 Hz 6.8” FHD+ (2400x1080) AMOLED 144 Hz 6.8” FHD+ (2400x1080) AMOLED 144 Hz RAM 8 Go Go LPDDR5 8 Go LPDDR5 8 Go LPDDR5 Stockage Interne : 128 Go (UFS 3.1)

Externe : MicroSD (jusqu'à 2 To) Interne : 128 Go (UFS 3.1)

Externe : MicroSD (jusqu'à 2 To) Interne : 128 Go (UFS 3.1)

Externe : MicroSD (jusqu'à 2 To) Audio Enceintes 2 voies avec 2 microphones numériques

THX Spatial Audio Enceintes 2 voies avec 2 microphones numériques

THX Spatial Audio Enceintes 2 voies avec 2 microphones numériques

THX Spatial Audio Appareil photo Frontale : 5 MP, 1080p @60 fps Frontale : 5 MP, 1080p @60 fps Frontale : 5 MP, 1080p @60 fps Batterie 5 000 mAh 5 000 mAh 5 000 mAh Connectivé Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

USB Type-C

Prise Jack 3,5 mm (via les manettes) Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

USB Type-C

Prise Jack 3,5 mm (via les manettes) Wi-Fi 6E

5G with Embedded-SIM (eSIM)

Bluetooth 5.2

USB Type-C

Prise Jack 3,5 mm (via les manettes) Antenne - - Sub 6, mmWave Bande passante - - LTE, UMTS, Global LTE, LTE Cat 22 Dimension 260 x 85 x 11 mm 260 x 85 x 11 mm 260 x 85 x 11 mm Poids 264 g (tablette seule)

401 g (avec les manettes) 264 g (tablette seule)

401 g (avec les manettes) 264 g (tablette seule)

401 g (avec les manettes) Manettes Alimenté via USB-C

2 sticks analogiques

8 boutons

1 D-pad

2 gâchettes

2 bumpers

2 boutons programmables

Haptique Razer HyperSense Alimenté via USB-C

2 sticks analogiques

8 boutons

1 D-pad

2 gâchettes

2 bumpers

2 boutons programmables

Haptique Razer HyperSense Alimenté via USB-C

2 sticks analogiques

8 boutons

1 D-pad

2 gâchettes

2 bumpers

2 boutons programmables

Haptique Razer HyperSense Contenu Razer Edge Wi-Fi

Razer Kishi V2 Pro Razer Edge Wi-Fi

Razer Kishi V2 Pro

Razer Hammerhead True Wireless (2021)

Razer Edge 5G

Razer Kishi V2 Pro

La Razer Edge a-t-elle ce qu'il faut pour finir dans votre ludothèque ? En attendant son éventuelle arrivée en France, les autres produits de la marque sont disponibles sur Amazon.fr.