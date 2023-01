CES 2023 : Razer dévoile la console portable Edge 5G, le Projet Carol, les nouveaux PC Blade, la barre de son Leviathan V2 Pro et la caméra Kiyo Pro Ultra

Razer est lui aussi présent cette semaine à Las Vegas pour le CES 2023. Le constructeur a profité du salon pour dévoiler ses nouveaux produits, et comme chaque année, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Nous avons des PC portables modernisés, une console portable en 5G, un nouveau projet insolite, une caméra pour streamers et une grosse barre de son.

Sans plus attendre, voici les nouveautés de Razer présentées lors du CES 2023 :

Razer Edge et Razer Edge 5G – Une prise en main exclusive et une date de sortie dévoilée lors du CES :

Dotée d'un écran AMOLED de 6,8 pouces et d'une définition FHD+ en 2400x1080, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la Razer Edge est idéale pour une expérience de jeu mobile toujours connectée. La console portable est le premier appareil propulsé et développé exclusivement pour la nouvelle puce Snapdragon G3x Gen 1 et intègre un système de refroidissement actif pour profiter des titres AAA comme des jeux natifs pendant de longues sessions de jeu, sans avoir à faire de compromis sur les performances, même en déplacement. Les deux versions de la Razer Edge sortiront le 26 janvier aux États-Unis. La Razer Edge (Wi-Fi) sera disponible exclusivement sur Razer.com et dans certains RazerStores situés aux USA, au prix de 399,99$. Quant à elle, la Razer Edge 5G sera disponible exclusivement sur Verizon.com ainsi que dans les magasins Verizon. Les détails tarifaires de la Razer Edge 5G sont disponibles sur le site de Verizon, ici.

Concept de design : Projet Carol – Le premier appuie-tête au monde équipé d'un son surround immersif et de retours haptiques :

Razer présente le projet Carol, le premier appuie-tête au monde doté d'un son surround et de retours haptiques, afin de plonger les joueurs dans une immersion totale, tant auditive que tactile. Le projet Carol est la nouveauté de la division R&D de Razer, une équipe dédiée au développement de nouveaux concepts produits, qui influence les futures gammes Razer et qui a remporté des prix de l'Innovation ou Best of Show lors du CES à de multiples reprises.

Le projet Carol élève l'immersion et le réalisme vers de nouveaux sommets, notamment grâce à l'utilisation optimale d'un son surround en 7.1, délivrant une restitution claire et pure pour une expérience de jeu captivante. Contrairement aux haut-parleurs traditionnels, le son surround du Projet Carol offre une restitution du son arrière plus proche et plus directe, proposant une meilleure immersion audio. Le projet Carol est propulsé par la technologie primée Razer HyperSense. L'appuie-tête synchronise en temps réel les sons du jeu avec les retours haptiques, permettant aux joueurs de ressentir tout ce qui se trouve derrière eux afin de les placer au cœur de l'action.

Avec une prise en charge native sur PC, le projet Carol est conçu pour s'adapter à toutes les chaises gaming, y compris les gammes Iskur et Enki de Razer, grâce à des sangles élastiques ajustables. Une fois connecté, via la technologie sans fil 2,4 GHz, le Projet Carol offre jusqu'à 8 heures d'autonomie.

Pour plus d'informations sur le Projet Carol de Razer, rendez-vous ici.

Une nouvelle génération de Razer Blade :

Cette édition 2023 du Razer Blade marque un changement de paradigme pour les ordinateurs portables gaming en associant des écrans de pointe plus grands, au format 16:10, aux technologies graphiques et de traitements les plus récentes et les plus puissantes. Le tout contenu dans un châssis fin et léger, signature de Razer.

Dévoilés lors du CES, les nouveaux Razer Blade 16 et Razer Blade 18 sont tous deux équipés du tout nouveau chipset Intel Core i9 HX de 13e génération, des processeurs graphiques nouvelle génération RTX 40 de NVIDIA fonctionnant jusqu'à 175W TGP et d'une mémoire DDR5 5600 MHz extensible. Cette puissance est le fruit d'une évolution de la conception, facilitant les nouvelles avancées dans la régulation thermique dues à une amélioration des technologies de refroidissement par chambre à vapeur brevetées par Razer.

Razer Blade 16 : plus grand. Plus puissant. Encore meilleur .

Avec son châssis iconique taillé dans un bloc d'aluminium, le Blade 16 pousse les performances et la portabilité encore plus loin. Avec un ratio gPD (Graphics Power Density) de 1,50, le Blade 16 offre 35 % de puissance graphique supplémentaire (par pouce cube) comparativement à tout autre ordinateur portable 16 pouces gaming actuellement disponible.

Le Razer Blade 16 continue d'intégrer ce qui se fait de mieux en termes de technologie d'affichage, notamment grâce au premier écran mini-LED dual-mode de 16 pouces compatible HDR au monde. Il se targue d'une luminosité maximale de 1 000 nits, d'un temps de réponse de moins de 3 ms et s'assure que chacun des cycles de puissance graphique soit utilisé à son plein potentiel. La fonctionnalité principale de cet écran réside dans son dual mode natif qui permet de jongler en toute transparente entre les modes Creator et Gamer pour s'adapter à l'utilisation en cours. De son côté, le mode Creator offre une résolution native UHD+ nette avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le mode Gamer offre un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 240 Hz en définition native FHD+.

Pour plus d'informations sur le nouveau Razer Blade 16, rendez-vous ici. Le Blade 16 sera disponible au premier trimestre 2023 sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés à partir de 2 699,99 $.

Razer Blade 18 : taillé pour remplacer le PC de bureau :

Avec le Razer Blade 18, Razer prend les devants dans la catégorie des 18 pouces, redéfinissant ainsi l'ordinateur portable grand format. Le Blade 18 est l'ordinateur portable le plus puissant jamais conçu par Razer. Une machine, sans compromis, imaginée pour les joueurs passionnés et les créateurs professionnels.

Avec son écran 18 pouces QHD+ et un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz, il embarque la plus grande dalle jamais proposée par un Blade. Il offre une restitution des couleurs irréprochable, une résolution nette et une réactivité poussée pour assurer des sessions de jeu fluides et immersives, tout en proposant un niveau de détail supérieur pour la création de contenu. Le tout sans compromis sur la qualité, l'élégance du design et la compacité du format, signatures des Razer Blade. Se positionnant en remplaçant de l'ordinateur de bureau, le Blade 18 délivre non seulement des performances de hautes volées, mais aussi l'ensemble des fonctionnalités attendues d'un setup complet avec ses périphériques : une caméra de 5MP, un système audio spatial THX de 6 haut-parleurs, la possibilité de mettre à niveau certains composants, un panel complet de ports, ainsi qu'un refroidissement hyper efficace grâce à son système de chambre à vapeur.

Pour plus d'informations sur le nouveau Razer Blade 18, rendez-vous ici. Le Blade 18 sera disponible au premier trimestre 2023 sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés à partir de 2 899,99 $.

Razer Leviathan V2 Pro – La première barre de son à formation de faisceaux équipée d'une IA de suivi des visages :

La Razer Leviathan V2 Pro incarne la nouvelle innovation en matière d'audio 3D. Il s'agit de la première barre de son à formation de faisceaux au monde, dotée d'une IA de suivi des visages, à destination des ordinateurs de bureau. En partenariat avec les pionniers de l'immersion audio, THX, et les experts en formation de faisceaux audio 3D, Audioscenic, la nouvelle barre de son pour PC de Razer offre le meilleur des deux mondes. Elle prodigue une immersion sonore surround, tout en s'assurant que les utilisateurs soient toujours au centre d'une expérience audio optimale. Le tout, dans un format compact et haut de gamme, simple à installer et idéal pour un setup minimaliste.

En alliant un son surround à formation de faisceaux avec la technologie d'IA de suivi des visages, la Leviathan V2 Pro offre un son 3D immersif grâce à la caméra IR intégrée qui détecte la position de l'utilisateur. Cela permet à la Leviathan V2 d'adapter la direction du son en temps réel en fonction de la position de l'utilisateur, afin de veiller à ce qu'il soit toujours au cœur de l'expérience audio.

Avec l'expérience immersive délivrée par THX Spatial Audio, couplée à la formation de faisceau qui s'adapte à l'utilisateur d'Audioscenic, la barre de son offre un son 3D réaliste pour l'ensemble des divertissements. L'audio 3D peut être expérimenté via deux modes. Le mode THX Spatial Audio Virtual Headset est destiné aux contenus stéréo et offre une expérience audio positionnel, comme seuls les casques pouvaient le proposer. Tandis que le mode THX Spatial Audio Virtual Speakers est conçu pour une expérience audio multicanal, qui offre une diffusion du son plus large, à travers toute la pièce, comme pourrait le proposer un système de home cinéma complet.

Accompagnée de son caisson de basse, la barre de son Leviathan V2 Pro pour PC intègre plusieurs haut-parleurs pour des aigus clairs et affinés, alors que les basses sont intenses et percutantes. Elle intègre également Razer Chroma RGB, le plus grand écosystème de périphériques gaming RGB au monde, et dispose de 30 zones d'éclairages ainsi que d'innombrables effets lumineux réagissant en symbiose avec plus de 200 jeux intégrants Chroma pour une immersion accrue.

Pour plus d'informations sur la Leviathan V2 Pro, rendez-vous ici. Elle sera disponible dès janvier 2023 sur Razer.com et dans certains RazerStores à partir de 489,99 €.

Razer Kiyo Pro Ultra – Le plus grand capteur intégré dans une webcam, pour une qualité d'image digne d'un reflex :

Un capteur plus large pour une image de meilleure qualité : la Razer Kiyo Pro Ultra redéfinit les standards, tant en termes de définition que de qualité d'image, pour la création de contenu et le streaming. Grâce au capteur, le plus grand jamais intégré dans une webcam, les créateurs peuvent bénéficier d'une clarté et d'un niveau de détails digne d'un reflex, tout en profitant de la simplicité du plug-and-play de la webcam la plus puissante de Razer à ce jour.

Au cœur de cette nouvelle webcam professionnelle trône le capteur 1/1,2" STARVIS 2 de Sony, fort de pixels de 2.9 μm, pour capturer toujours plus de lumière et d'informations dans les images, et ainsi obtenir des niveaux de détails et de couleurs exceptionnels. Afin de tirer le maximum du STARVIS 2, Razer l'a couplé à un objectif doté d'une focale F/1.7, pour capturer près de 4 fois plus de lumière que les autres webcams et obtenir des images claires et nettes même lorsque l'éclairage est faible.

Les streameurs conservent ainsi une fidélité d'image exceptionnelle, notamment grâce à son processeur de pointe capable de convertir des séquences RAW 4K30 (ou 1080p60) en images non compressées 4K24, 1440p30 ou 1080p60. Grâce à une IA de suivi des visages et à son Auto-focus, la Kiyo Pro Ultra assure une mise au point nette et stable. Elle floute l'arrière-plan avec style grâce à un effet bokeh afin que les créateurs restent le centre d'attention, sans avoir à recourir à du matériel ou logiciel supplémentaires.

Couplée à une prise en charge du HDR à 30 fps, la Kiyo Pro Ultra affine automatiquement l'éclairage et le contraste, tout en corrigeant les zones qui peuvent être sur ou sous-exposées, et propose un niveau de détails et de textures plus élevé pour que les créateurs profitent de couleurs plus vraies que nature. Les créateurs peuvent aller encore plus loin avec Razer Synapse, en affinant ou ajustant la qualité de leur contenu grâce à une sélection complète de paramètres personnalisables, tels que l'ISO, la vitesse d'obturation, le panoramique, l'inclinaison, etc.

Profitant d'une connectivité en USB 3.0, la Kiyo Pro Ultra ne demande que quelques minutes pour être installée, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à un niveau de qualité vidéo de haute volée en toute simplicité.

Pour plus d'informations sur la Kiyo Pro Ultra, rendez-vous ici. Elle sera disponible dès le 5 janvier 2023 à partir de 349,99 €, en exclusivité sur Razer.com et dans certains RazerStores.