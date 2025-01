Blade 16 : Razer dévoile son nouveau PC portable ultra fin au CES 2025

Ça y est, le CES 2025 a ouvert ses portes à Las Vegas, les constructeurs y présentent leurs nouveautés technologiques et Razer est évidemment sur place. Le fabricant dévoile aujourd'hui son nouvel ordinateur portable, le Blade 16, équipé d'une configuration moderne et toujours aussi fin.

Le Blade 16 2025 ne mesure que 1,5 cm de hauteur, c'est le PC portable gaming le plus fin de la gamme de Razer, mais le constructeur a quand réussi à caser un système de refroidissement de pointe et une configuration musclée dans ce châssis en aluminium. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau Blade 16 :

Un design innovant réimaginé





Le Blade 16 a été refaçonné pour plus de mobilité. Le nouveau design du capot thermique affiche une épaisseur de seulement 1,5 cm au point le plus fin du châssis : c'est le plus fin des ordinateurs portables gaming conçus par Razer. Malgré sa finesse, le Blade 16 n'en demeure pas moins extrêmement robuste grâce à son châssis unibody taillé avec précision dans un bloc d'aluminium, optimisant ainsi sa taille sans compromettre sa solidité.

Pour proposer un design aussi subtil, le Blade 16 dispose d'un système de refroidissement à chambre à vapeur de nouvelle génération, avec un double ventilateur capable de maintenir le système efficacement refroidi tout en restant silencieux, même lors des tâches les plus exigeantes. Cette nouvelle solution de refroidissement couvre 57 % de la surface de la carte mère et intègre des ailettes de seulement 0,05 mm qui assurent une meilleure dissipation de la chaleur malgré une conception plus compacte.

Le summum de la performance grâce à l'IA





Conçu pour exécuter les tâches les plus gourmandes et produire des rendus exigeants sans sourciller, le Blade 16 embarque un GPU allant jusqu'à la NVIDIA GeForce RTX 5090 mobile, avec 24 Go de mémoire VRAM GDDR7 et une puissance graphique maximale allant jusqu'à 155 W. Propulsées par la nouvelle architecture NVIDIA Blackwell, les cartes graphiques pour ordinateurs portables GeForce RTX de série 50 offrent des nouveautés qui changent la donne pour les joueurs et les créateurs. Dotée de technologies d'IA surpuissantes, la série RTX 50 permet de vivre de nouvelles expériences et d'atteindre une fidélité graphique de niveau supérieur. Les utilisateurs profitent de performances démultipliées avec la technologie NVIDIA DLSS 4 et d'une génération d'images ultrarapide afin de débrider leur créativité grâce à NVIDIA Studio. Ils ont également accès aux microservices NVIDIA NIM, qui intègrent des modèles d'IA de pointe afin que passionnés et développeurs puissent créer des assistants, des agents et des tâches IA avec des performances de premier ordre sur des systèmes optimisés pour la technologie NIM.

Le Blade 16 sera équipé pour la toute première fois d'un processeur AMD Ryzen - jusqu'au fleuron Ryzen AI 9 HX 370 et ses 12 cœurs / 24 threads - qui est taillé pour faire face aux tâches les plus exigeantes et les sessions de jeu les plus intenses. Doté d'une puissante unité de traitement neuronal (NPU) capable d'atteindre 50 TOPS (Tera Operations Per Second ou puissance de calcul), ce nouveau processeur permet aux utilisateurs d'accéder aux expériences Copilot+, comme de puissants outils de création d'images avec Cocreator, des traductions en direct lors du visionnage de contenus internationaux avec Live Captions ainsi qu'une amélioration de Windows Studio Effects pour dynamiser leurs présentations. Enfin, la vélocité et l'efficacité de la mémoire LPDDR5X 8000 MHz permettent aux utilisateurs d'être plus productifs, tout en limitant la consommation d'énergie.

Le Blade 16 tire le meilleur parti de son écran OLED QHD+ 240Hz pour une qualité d'image nette et fluide. Grâce à son temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms, les images et les couleurs s'enchaînent rapidement tout en garantissant un flou minimal : les joueurs pourront prendre des virages extrêmement serrés dans les simulateurs de course les plus récents ou dominer le champ de bataille en enchaînant les clutchs en 1v5. Avec ses bordures fines de 4,7 mm, le superbe écran s'impose comme un véritable atout pour la création en couvrant différents espaces colorimétriques certifiés par la sonde CalMAN, allant du Rec. 709 à Adobe RGB, en passant par le DCI-P3. Un allié de choix pour les créateurs, capable de s'adapter à tous les besoins.

Une expérience hors pair





Au-delà du design inédit de son châssis, le Blade 16 embarque un nouveau clavier qui offre une course d'activation améliorée de 1,5 mm, soit une distance 50 % plus grande, ainsi qu'une force d'actionnement d'environ 63 g pour une expérience de frappe plus agréable. Le clavier est désormais équipé d'une rangée de cinq touches macro préconfigurées dans Razer Synapse pour un accès rapide aux outils essentiels et une expérience optimisée pour chaque utilisateur. Ces touches peuvent également être personnalisées pour ouvrir des applications, ajuster les paramètres et bien plus encore. En plus de ces nouvelles touches macro, le clavier intègre une touche Copilot, permettant aux utilisateurs d'accéder à la volée à l'assistant d'intelligence artificielle et d'optimiser leurs tâches quotidiennes.

Il n'y a cependant pas que l'expérience de frappe qui a profité d'améliorations : l'arrivée de 6 haut-parleurs au système audio du Blade 16 lui permettra d'offrir une restitution sonore des plus immersive. Optimisé par des experts de chez THX, le Blade 16 est livré avec une variété de profils d'égalisation préréglés pour les jeux, les films, les podcasts et bien plus encore. Les plus curieux pourront même créer et personnaliser leur propre égaliseur afin d'ajuster les tonalités selon leurs préférences.