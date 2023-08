Razer : la console portable Edge arrive enfin en France au prix fort, avec la manette Kishi V2 Pro

Le marché de la console portable remonte en flèche, merci la Nintendo Switch. Tous les constructeurs veulent leur part du gâteau, avec notamment des hybrides PC/console portable chez Steam et ASUS, des machines à l'intérêt discutable comme le PlayStation Portal, et la Razer Edge.

Dévoilée en fin d'année dernière, la console portable de Razer est pensée pour le jeu sur mobiles mais également pour le cloud gaming. Elle embarque pour rappel un processeur Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, 8 Go de RAM, un stockage de 128 Go extensible avec une carte microSD jusqu'à 2 To, deux enceintes THX Spatial Audio, une batterie de 5 000 mAh, un écran de 6,8 pouces FHD+ (2400x1080) AMOLED à 144 Hz et du WiFi 6E. Cerise sur le gâteau, il existe même une version Edge 5G avec un port eSIM pour profiter du cloud gaming et des jeux en ligne n'importe où, tant que la 5G passe.

Concrètement, il s'agit d'une tablette tournant sous Android et accompagnée d'une manette en deux parties, la Kishi V2 Pro, compatible avec d'autres appareils sous Android. Des produits qui font déjà le bonheur des joueurs en Amérique du Nord et qui arrivent enfin en France. La Razer Edge et la Kishi V2 Pro sont disponibles en Europe et en Asie, comptez 499,99 € pour la console et sa manette et 149,99 € pour la manette seule. Attention cependant, il ne s'agit là que de la version WiFi 6E.

Bien sûr, Razer a les utilisateurs du cloud gaming via le Game Pass Ultimate en ligne de mire, et il lance, uniquement en Amérique du Nord, les Kishi V2 iPhone et Kishi V2 Pro Android en édition Xbox, en blanc avec les codes couleurs des manettes de Microsoft, dont les boutons ABXY. Espérons que ces deux produits Xbox arrivent rapidement dans nos contrées européennes.

