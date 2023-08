Steam Deck : le prix en baisse avec le reconditionnement certifié par Valve

La guerre des hybrides entre ordinateurs et consoles portables a lieu, avec notamment deux modèles très populaires : l'onéreuse, mais complète ROG Ally d'ASUS, et le plus abordable, mais moins puissant Steam Deck de Valve. Ce dernier est proposé entre 419 € et 679 € selon le modèle, ce qui rebute encore pas mal de joueurs.

Mais voilà que Valve propose désormais des Steam Deck moins chers, car reconditionnés par ses soins. De quoi baisser les prix de plusieurs dizaines d'euros tout en assurant une fiabilité et une qualité fidèle aux modèles neufs, comme l'explique le constructeur :

Tout Steam Deck reconditionné certifié a été dument examiné et répond aux mêmes standards de qualité que n'importe quel Steam Deck neuf destiné à la vente. Chaque appareil est soumis à une réinitialisation-usine complète, à une mise à jour logicielle et à un examen approfondi comprenant plus de 100 tests. Parmi les éléments évalués figurent notamment toutes les entrées, le système audio, l'écran et les composants internes. L'état de la batterie est également évalué afin de garantir son bon fonctionnement et sa longévité. Toutes les unités reconditionnées respectent, voire dépassent, les normes de performance des appareils vendus neufs. Bien qu'elles puissent présenter des défauts esthétiques mineurs, elles offrent une expérience de jeu fiable et de haute qualité à moindre coût. Garantie d'un an, identique à celle d'un Steam Deck neuf (la garantie peut être plus longue en fonction de votre pays de résidence) ;

Boitier d'alimentation reconditionné, entièrement testé (défauts esthétiques mineurs possibles) ;

Étui de transport et guide de démarrage rapide.

Du côté des prix, c'est donc bien plus avantageux, voici à combien sont vendus ces Steam Deck reconditionnés :

Steam Deck 64 Go eMMC : 339 € au lieu de 419 € ;

au lieu de 419 € ; Steam Deck 256 Go SSD NVMe : 439 € au lieu de 549 € ;

au lieu de 549 € ; Steam Deck 512 Go SSD NVMe : 539 € au lieu de 679 €.

Voilà de quoi séduire de nombreux nouveaux clients, et si le Steam Deck vous intéresse, vous pouvez retrouver des accessoires sur Amazon.