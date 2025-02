Le Steam Deck est le roi des PC consoles portables, mais il est à des années-lumière derrière la Switch

Source: IDC et The Verge

En 2022, Valve a lancé le Steam Deck, curieux hybride entre un ordinateur et une console portable, tournant sous SteamOS pour jouer à la plupart des jeux de votre bibliothèque n'importe où. Une machine qui a inspiré d'autres constructeurs, notamment ASUS (ROG Ally), MSI (Claw) et Lenovo (Legion Go), mais c'est bien le Steam Deck qui est le plus populaire des handhelds.

Le cabinet d'études de marché IDC a mis le nez dans les chiffres de PC consoles portables distribués ces dernières années, relayés par The Verge. Ce sont près de six millions de handhelds qui ont été distribués en 2022, 2023 et 2024, en prenant en compte uniquement les machines majeures (celles citées plus haut et non les machines chinoises de GPD, Ayaneo ou encore OneXPlayer). Le marché est restreint, il faut dire qu'il est tout nouveau et s'adresse à une niche.

Cependant, l'IDC a réussi à isoler les PC consoles portables utilisant Windows, permettant de mieux comprendre le succès de la machine de Valve, la seule à tourner sous SteamOS (Linux). Valve a distribué 3,7 millions de Steam Deck, la firme de Gabe Newell a sans doute dépassé les 4 millions depuis le début de l'année. En 2022, 100 % des handhelds distribués étaient des Steam Deck. En 2023, c'était 50 %, puis 48 % en 2024. Malgré l'arrivée de la concurrence, le Steam Deck reste le roi. En 2025, l'IDC prévoit que deux millions de PC consoles portables supplémentaires seront distribués, le marché peine quand même à décoller et la Switch 2 va sans doute lui faire un peu d'ombre.

Et les six millions de handhelds font pâle figure à côté des 150 millions de Switch 1, mais il faut reconnaître que la console de Nintendo ne s'adresse pas du tout au même public : elle est moins chère, dispose d'exclusivités très grand public et bénéficie d'une publicité omniprésente dans de nombreux médias, au contraire des handhelds, adressés aux joueurs plus réguliers et fortunés.

