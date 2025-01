Final Fantasy VII Rebirth joue au jeu des différences avec la présentation de ses configurations PC et se montre sur Steam Deck

En attendant de savoir si la Switch 2 qui vient d'être officialisée aura ou non droit à des portages de Final Fantasy VII Remake et Rebirth comme le veut la rumeur, ce dernier va d'ici quelques jours débarquer sur PC. Cette version officialisée l'air de rien lors des derniers Game Awards s'était remontrée la semaine dernière dans une vidéo revenant sur les fonctionnalités spécifiques à la plateforme. Square Enix revient à la charge, cette fois pour mettre en lumière les différentes configurations. Bon, la compression de YouTube n'aidant pas et à moins de sans cesse mettre sur pause, difficile de voir de grandes différences entre les presets Recommandé et Ultra... Certains passages en Minimum sont eux plus notables avec moins de détails affichés.

Et s'il vous fallait un argument de plus pour (re)passer à la caisse, sachez que Final Fantasy VII Rebirth est bien compatible avec le Steam Deck, pour emmener Cloud et ses camarades à l'aventure partout où vous allez ! Voici à quoi l'expérience de jeu sur la console portable ressemble :

Your first look at Final Fantasy VII Rebirth running on Steam Deck.



Learn more: https://t.co/WQ3rVnLfEE pic.twitter.com/lxIilzaFh9 — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) January 16, 2025

Sa date de sortie est pour rappel fixée au 23 janvier 2025, soit dans une semaine. Si vous préférez y jouer sur PS5, il est actuellement vendu 73,99 € à la Fnac. Notez que Steam et l'Epic Games Store le proposent actuellement en précommande à seulement 48,99 € au lieu de 69,99 €, autant dire qu'il s'agit d'une excellente affaire.

