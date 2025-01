Nintendo Switch 2 : la nouvelle console ENFIN dévoilée officiellement avec un premier jeu déjà incontournable, un rendez-vous donné

Dire que l'attente de l'officialisation de la successeure de la Switch aura été longue est un doux euphémisme et les fuites de ce début d'année n'ont rien arrangé. En début de semaine, Nate the Hate déclarait que Nintendo dévoilerait enfin sa console ce jeudi 16 janvier 2025, mais que l'accent serait mis sur le hardware et non les jeux. Eh bien, il avait parfaitement raison, car quelques minutes après 14h00, la firme de Kyoto a partagé sur ses réseaux un simple message pour « Une annonce de Nintendo » redirigeant sur son site où nous attendait une vidéo YouTube non répertoriée sur le moment. Évidemment, il s'agit bel et bien de la révélation en bonne et due forme de la Switch 2, qui sera donc la toute première machine de la société arborant une numérotation. Simple et efficace, seul l'avenir nous dira si le grand public y sera réceptif.

En termes de design, tout avait déjà fuité et cette Nintendo Switch 2 disposera donc bien d'une robe noire, d'un écran plus large, d'un stand pour le mode Tablette bien plus affiné par rapport à celui du modèle OLED de sa grande sœur, de deux ports USB-C et d'une prise Jack. Les nouveaux Joy-Con, bien plus grands, seront donc magnétiques tout en conservant le schéma de couleurs initial rouge et bleu, et leurs sticks semblent déjà être de bien meilleure facture.

Il faudra repasser pour découvrir en détail son line-up, mais une chose est sûre, un nouveau Mario Kart sera de la partie, dont les premiers visuels en mode Portable et TV sur le dock donnent déjà envie de se lancer sur la piste ! Au passage, le circuit désertique montré semble gigantesque, un « monde ouvert » en vue ? Pour le reste, si vous avez une Switch, vous ne serez clairement pas dépaysé.

Big N. rassure également quant à la rétrocompatibilité déjà évoquée en confirmant que nous pourrons bien utiliser nos cartouches de jeux Switch sur la Switch 2 (en plus des versions numériques), mais précise qu'il pourrait y en avoir certains non compatibles ou partiellement. Super Mario Bros. Wonder étant utilisé comme illustration, il n'y a aucun doute à son sujet.

Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un Nintendo Direct spécialement dédié à la Switch 2 sera diffusé le mercredi 2 avril 2025 et que le lancement de la console aura lieu en 2025, sans plus de précision. Des évènements « Experience » pour faire découvrir la machine au public seront organisés, dont un à Paris du 4 au 6 avril 2025 au Grand Palais. L'inscription s'effectuera par tirage au sort, réservée aux possesseurs d'un compte Nintendo entre le 17 janvier à 15h00 et le 26 janvier à 23h59. Les plus tardifs étant prévus pour début juin, ne vous attendez pas à une sortie de sitôt.

Europe Paris Du 4 au 6 avril Londres Du 11 au 13 avril Milan Du 25 au 27 avril Berlin Du 25 au 27 avril Madrid Du 9 au 11 mai Amsterdam Du 9 au 11 mai Amérique du Nord New York Du 4 au 6 avril Los Angeles Du 11 au 13 avril Dallas Du 25 au 27 avril Toronto Du 25 au 27 avril Océanie Melbourne Du 10 au 11 mai Asie Tokyo (Makuhari) Du 26 au 27 avril Séoul Du 31 mai au 1er juin Hong Kong Annonce à suivre Taipei Annonce à suivre

