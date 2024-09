RUMEUR sur la Nintendo Switch 2 : une apparence peu surprenante et des spécificités techniques en fuite

La Nintendo Switch a été un véritable carton pour le constructeur japonais après l'échec de la Wii U et perdure depuis déjà plus de 7 ans et demi désormais. En mai dernier, le président Shuntaro Furukawa annonçait enfin qu'une successeure à cette console arrive, la décrivant ensuite comme un nouveau modèle. Depuis, chaque prise de parole de Big N. en vidéo est précédée de la précision que la console ne sera pas montrée et nous savons simplement que sa révélation est prévue avant le 31 mars 2025. Les prévisions de vente de la Switch n'aident d'ailleurs pas à savoir si elle pourrait être lancée avant cette date. Autant dire que les joueurs s'impatientent et les rumeurs ne vont pas spécialement dans le sens d'une sortie en début d'année 2025. En attendant une annonce de Nintendo, ce sont à présent des visuels de potentiels rendus de prototypes d'usine de la « Switch 2 / Pro » (ou quel que soit son nom) qui ont fait leur apparition du côté de Reddit, ainsi qu'une liste de spécificités techniques. Le tout proviendrait d'un site chinois et coïnciderait pour ces dernières avec de précédentes fuites supposées. Tout est donc à prendre avec de grosses pincettes, mais mérite tout de même d'être discuté.

Clairement, le design n'aurait donc rien de révolutionnaire puisqu'il s'agirait juste d'une Switch avec un écran plus large. Les personnes ayant déjà du mal à jouer longtemps avec les déclinaisons actuelles sans avoir mal aux poignets ne risquent pas d'apprécier, mais le Steam Deck et compagnie sont depuis passés par là, alors ce ne serait pas surprenant. Boutons d'allumage et de volumes, port cartouche, prise Jack (ça se fait rare), port USB-C pour la charge et socle pour le mode Sur Table dans la continuité du modèle OLED, rien d'inédit n'est à noter en ce qui concerne le corps de cette possible console.

Comparaison avec l'écran de l'actuelle Switch

Là où cela devient plus intéressant, c'est au niveau des Joy-Con. Un fabricant d'accessoires avait justement révélé des informations à ce sujet en avril dernier et elles sont ici reprises. Le Joy-Con droit aurait donc bien une autre touche de forme carrée en dessous de Home, que nous imaginons mal n'être qu'une redite de celle pour réaliser des captures d'écran. La fixation magnétique semble aussi se confirmer avec un système d'ancrage central en plus. Autant dire qu'ils ne risqueraient pas de s'envoler. Enfin, il y aurait bien une gâchette additionnelle à l'arrière derrière ZR et ZL, soit une bonne manière d'ajouter des possibilités in-game sans sacrifier l'ergonomie puisque cela tomberait sous le majeur.

Enfin, du côté des specs, qui ne proviennent à priori pas de la même source que les visuels, la version traduite donnerait la chose suivante :

Liste d'expédition HGU1100 : la console.

HGU1110 : Joy-Con gauche.

HGU1120 : Joy-Con droit.

HGU1130 : Dock. Liste détaillée de la configuration Modèle du SoCl (CPU + GPU) : GMLX30-R-A1.

Modèle de mémoire : MT62F768M64D4EK-026 (6GX2 dual channel, LPDDR5X, 7500 MT/s).

Modèle de mémoire flash : THGJFGT1E45BAILHW0 (256 Go, UFS 3.1, manufacturé par Kaixia, 2 100 Mo/s).

Modèle de la puce audio : Ruiwu ALC5658-CG.

Modèle du lecteur NFC : NXP IPN7160B1HN.

Modèle du microphone intégré : CMB-MIC-X7.

Doubles ventilateurs de refroidissement, modèles BSM0405HPJH9 et BSM0505HPJQC (dissipateurs thermiques gaming en cuivre).

Conversion du signal vidéo (DisplayPort vers HDMI) serait un modèle de puce Ruixian RTD2175N (support du HDMI 2.1).

Modèle de puce pour le réseau : Ruiming RTL8153B-VB-CG et puce Gigabit Ethernet (la base dispose d'une interface réseau par câble).

Modèle de microcontrôleur : STMicroelectronics JSTM32G0OB0OCET6.

Modèle d'étui de protection de la console : HGU1100 (206 x 115 x 14 mm, en plastique).

Haut-parleurs : MUSE BOX-L et MUSE BOX-R (stéréo double canal).

Rien de véritablement surprenant dans l'absolu, mais si cette « Switch 2 / Pro » n'est qu'une évolution de la Switch, il ne faudra de toute manière pas s'attendre à une révolution.

En attendant une prise de parole de Nintendo, le modèle OLED a donc encore de beaux jours devant lui