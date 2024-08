Switch : un premier trimestre en baisse, le point sur les ventes de consoles et le top 10 des jeux Nintendo au 30 juin 2024

Une fois n'est pas coutume, c'est un vendredi que Nintendo dévoile ses résultats trimestriels couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2024, qui marque le début d'une nouvelle année fiscale pour la firme de Kyoto. Pour ne pas changer, nous allons donc faire le point sur les gros chiffres qui ont été communiqués. Côté hardware, la Switch en est désormais à plus de 143,42 millions d'unités vendues à travers le monde, soit 2,1 millions de consoles écoulées sur ces trois mois (530 000 classiques, 330 000 Lite et 1,24 million d'OLED). La baisse est notable par rapport à l'an dernier (3,91 millions), mais cette « fin de vie » reste remarquable. Nous savons qu'une remplaçante arrive, décrite comme un nouveau modèle par Shuntaro Furukawa. Les joueurs indécis (et renseignés) qui souhaiteraient se procurer un appareil de la firme pourraient donc y regarder à deux fois avant de craquer désormais. Nintendo estime pourtant que d'ici le 31 mars 2025, environ 13,5 millions de Switch pourraient être écoulées, comptant notamment sur le modèle Lite Hyrule Edition. Si chaque trimestre continue d'être en baisse par rapport à l'année précédente, difficile d'imaginer que cette projection puisse être atteinte... à moins que cela n'inclue la prochaine machine si jamais elle sort au début de l'année prochaine. Wait & see, ce type de prévision pouvant aussi être revu à la baisse.

Côté software, le total s'élève à 1,26646 milliard de jeux vendus (1 266,46 millions). Durant les trois mois concernés, cela représente 30,64 millions de copies. C'est carrément moins qu'à cette époque en 2023 (52,2 millions)... Il faut dire qu'il n'y a pas eu de gros projet de la trempe d'un The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cette fois ni de synergie cross-média comme avec la sortie de Super Mario Bros. Le Film. Les ventes numériques ont elles décliné par rapport à l'an dernier, principalement en raison de la diminution de versions téléchargeables de productions existant aussi en boîte, celles n'étant disponibles qu'en dématérialisé restant stables, entraînant une augmentation en termes de pourcentage. Pour l'année fiscale s'étendant jusqu'au 31 mars 2025, Nintendo estime à 165 millions le nombre de titres qui pourraient être écoulés. Avec toutes les nouveautés prévues, cela ne semble pas irréaliste.

Quoi de neuf concernant le top 10 des jeux first-party ? Encore une fois, il est identique. Clairement, un an après, TOTK ne déchaîne pas les passions puisqu'il ne s'est écoulé qu'à 190 000 unités sur ces trois mois, contre 200 000 pour Breath of the Wild... qui a pourtant sept ans. Sans que ce soit mauvais, puisqu'il figure dans ce classement, il y a de quoi être un peu déçu. Nintendo semble toutefois considérer cela comme de solides performances.

Du côté des autres exclusivités en dehors de ce classement, deux nouveaux arrivants ont directement dépassé la barre du million de ventes. Nous n'avons toutefois aucun chiffre concernant Endless Ocean Luminous.

Les prochains jeux annoncés pour cette année fiscale, majoritairement durant le dernier Nintendo Direct, ont bien été mis en avant, de même que le récemment lancé Nintendo World Championships: NES Edition.

Avec des ventes nettes (-46,5 %) et un bénéfice d'exploitation (-70,6 %) en baisse, pas aidés par la faiblesse du yen sur les marchés internationaux, Nintendo ne change pour le moment pas ses prévisions. Cette année fiscale 2025 ne devrait donc pas rester dans les annales, mais avec le lancement à venir de sa nouvelle console, le constructeur et éditeur n'a visiblement pas de quoi s'en faire pour le moment. Au moins, contrairement au reste de l'industrie, il n'est pas question de licenciements !

