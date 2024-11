Switch : des prévisions modifiées, le point sur les ventes de consoles et le top 10 des jeux Nintendo au 30 septembre 2024

C'est la période des bilans et Nintendo vient donc de dévoiler ses résultats trimestriels couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2024. Comme à chaque fois, nous allons donc nous pencher sur les gros chiffres partagés. Côté hardware, l'évolution n'est pas bien folle puisque du haut de ses 146,04 millions d'unités vendues, la Switch ne s'est écoulée qu'à seulement 2,62 millions d'exemplaires sur ces trois mois (730 000 classiques, 640 000 Lite et 1,26 million d'OLED). C'est mieux qu'au trimestre précédent, mais en deçà de l'an dernier sur cette même durée. La raison évoquée est le lancement du modèle Lite Hyrule Edition et de bundles.

Cela n'empêche pas les prévisions de ventes d'être revues à la baisse, passant de 13,5 millions à 12,5 millions au 31 mars 2025. À mi-parcours, il y a de quoi se poser des questions, car cela ne fait pour l'heure que 4,72 millions... Là encore, est-ce que la « Switch 2 / Pro » qui tarde à être révélée est comptée dans la balance ? Franchement, c'est peu probable, mais il ne faudra pas que les ventes de fin d'année et début 2025 soient trop différentes de l'an passé pour que le compte soit bon. Une baisse de prix pourrait elle bien aider en termes de volumes, mais après toutes ces années, nous n'y croyons plus vraiment.

À ce rythme, la Switch va donc encore mettre du temps avant d'espérer détrôner la DS, et ses dérivées (DS Lite, DSi, DSi XL), du haut de ses 154,02 millions, qui reste la console la plus vendue de l'éditeur.

Côté software, nous en sommes désormais à 1,30610 milliard de jeux vendus (1 306,10 millions). Durant ces trois mois concernés, cela représente 39,64 millions de copies. L'été a clairement profité aux ventes de jeux par rapport au printemps, mais cela reste là encore moins bon que l'an passé (44,88 millions) et le nouveau Zelda n'a que peu participé à ce chiffre comme nous le verrons plus bas. Pour autant, les prévisions ont là aussi été revues à la baisse, passant de 165 millions à 160 millions d'unités au 31 mars 2025.

Comme au précédent trimestre, les ventes numériques ont un peu diminué par rapport à l'année précédente, mais en comparant au semestre, c'est l'inverse en termes de proportion avec 56,3 % de jeux dématérialisés écoulés. Les cartouches ont tout de même encore de beaux jours devant elles.

Enfin du changement concernant le top 10 des jeux first-party ? Eh bien oui, puisque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom grimpe d'une place. En revanche, il y a clairement peu de chances que cette suite à Breath of the Wild puisse un jour l'égaler ou le détrôner, puisque même après toutes ces années, il continue à se vendre.

Du côté des autres exclusivités en dehors de ce classement, nous avons une actualisation des chiffres de ventes de certains jeux, ainsi qu'un premier concernant l'aventure de la princesse Zelda, qui a nettement moins déchaîné les foules que les titres en monde ouvert avec Link... C'est assez dommage pour le coup, bien que logique. Même le remake de Link's Awakening avait fait un peu mieux à l'époque (3,13 millions). Toutefois, c'est à nuancer, puisque ce dernier était alors paru 10 jours avant la fin du trimestre, tandis qu'Echoes of Wisdom n'en a eu que 4. De plus, Nintendo a l'air d'en être satisfait. Le remake de Paper Mario : La Porte Millénaire dépasse de son côté la version originale de la GameCube et ses 1,91 million de ventes. Si Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club et Nintendo World Championships: NES Edition (lire le test) sont mentionnés pour leurs dates de sortie, il n'y a en revanche aucune indication quant à leurs performances, ce qui en dit sans doute suffisamment long.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - 2,58 millions (nouvelle entrée, lire le test).

- 2,58 millions (nouvelle entrée, lire le test). Nintendo Switch Sports - 14,37 millions.

- 14,37 millions. Paper Mario : La Porte Millénaire - 1,94 million (lire le test).

- 1,94 million (lire le test). Luigi's Mansion 2 HD - 1,57 million (lire le test).

La liste des prochains jeux déjà annoncés pour la Switch n'est elle plus très longue, mais accueille tout de même deux petits nouveaux

Lors du prochain bilan, nous devrions par ailleurs avoir droit aux chiffres de ventes de Super Mario Party Jamboree (lire notre test) paru en octobre et de Mario & Luigi : L'épopée fraternelle (lire notre test) qui va sortir cette semaine.

Au final, même les prévisions de bénéfice d'exploitation ont été revues à la baisse, de même que les ventes nettes, mais les dividendes annuels restent eux prévus à 129 ¥ par part, de quoi rassurer les investisseurs. À moins d'une mauvaise surprise, nul doute que cette année fiscale est juste un « mauvais » à passer pour Nintendo avant l'arrivée de sa prochaine console.

