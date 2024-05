Switch : un point sur les ventes de consoles et le top 10 des jeux Nintendo au 31 mars 2024

C'est ce mardi que Nintendo a choisi pour présenter ses résultats financiers du 4e trimestre s'étalant du 1er janvier au 31 mars 2024, et donc de l'année fiscale écoulée. Nous allons donc comme à chaque fois faire le point sur les ventes de la Switch et de ses jeux. Côté hardware, ce sont désormais plus de 141,32 millions d'exemplaires de la machine qui ont été écoulés, soit 1,96 million sur le trimestre. Oui, la baisse par rapport à l'an dernier se fait bien sentir.

Côté software, le total s'élève à 1,23582 milliard de jeux vendus (1 235,82 millions). Durant les trois mois concernés, cela représente 35,72 millions de copies. C'est certes moins que l'an passé, mais peut sans doute se justifier par moins de projets parus de manière générale.

Une fois de plus le top 10 des jeux first-party n'a pas changé, avec de légères actualisations des chiffres. Clairement, il semble difficile d'imaginer que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pourra un jour dépasser son prédécesseur Breath of the Wild, qui continue de bien se vendre malgré son âge. Un déclin d'année en année des ventes de ces exclusivités Nintendo est également à constater, le pic ayant été atteint en 2022.

Du côté des autres exclusivités en dehors de ce classement, quelques chiffres supplémentaires ont été dévoilés, avec des actualisations pour certains et deux nouveautés faisant leur arrivée :

Lors du prochain bilan, le remake de Paper Mario : La Porte Millénaire devrait être de la partie (lire notre preview), attendu d'ici quelques semaines, de même que le remaster de Luigi's Mansion 2 prévu pour juin et Endless Ocean Luminous qui vient de sortir. Ils sont en tout cas mis en avant par Nintendo. Metroid Prime 4 figure toujours dans le listing des sorties à venir un jour sur Switch... ainsi que Légendes Pokémon : Z-A prévu pour l'an prochain.

Pour ses prévisions concernant l'année fiscale 2025 débutée le 1er avril, seuls 13,5 millions de hardwares et 165 millions de softwares sont espérés en termes de ventes, des baisses assez prononcées qui laissent penser que la « Switch 2 » n'est vraiment pas prévue avant de très longs mois. Au passage, le prochain film Super Mario annoncé début mars est mis en avant en tant qu'initiative pour accroître le nombre de personnes ayant accès à une licence Nintendo. Les revenus liés au NSO sont eux en hausse.

