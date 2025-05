La Switch a encore de l'avenir : un point sur les ventes de consoles et le top 10 des jeux Nintendo au 31 mars 2025

Ce jeudi, Nintendo a comme à son habitude présenté ses résultats trimestriels venant d'une part faire le point sur la période du 1er janvier au 31 mars 2025 et de l'autre conclure son année fiscale. Pour ne pas changer, nous nous attarderons donc sur les chiffres communiqués à même de nous intéresser. Côté hardware, il s'agit de la dernière fois où seule la Switch première du nom sera l'unique console concernée, la Switch 2 arrivant le 5 juin prochain. Elle cumule désormais plus de 152,12 millions d'unités vendues à travers le monde et devrait sans mal engranger encore quelques millions supplémentaires à l'avenir compte tenu du positionnement tarifaire de sa successeure. Sur ces trois mois, ce ne sont toutefois que 1,26 million d'unités qui ont trouvé preneur (260 000 classiques, 220 000 Lite et 790 000 OLED). C'est sans surprise bien moins que l'an dernier (1,96 million), en plus du fait qu'il s'agit de la période creuse d'après les fêtes et que la Switch 2 a été officiellement dévoilée en janvier, alors sans prix, pouvant éventuellement retarder certains achats.

Sur l'année fiscale, ce sont tout de même 10,81 millions de consoles qui été écoulées, soit un déclin de 31,2 %. Pour sa huitième année de commercialisation, il n'y a cependant pas à rougir et le constructeur considère que les ventes ont été stables, notant que le modèle OLED a eu la baisse la plus élevée en raison de la présence d'éditions collector durant le précédent exercice, mais qu'il s'agit de celui ayant la marge de bénéfice la moins importante. Les prévisions pour l'année fiscale 2026, soit la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, sont actuellement de 4,5 millions d'unités au total. Si la DS va très certainement se faire dépasser, les chances que ce soit un jour le cas pour le record détenu par la PS2 (160 millions) commencent à bien amenuiser. Même si le jeu vidéo n'était pas aussi démocratisé à l'époque, son prix de nombreuses fois revu à la baisse quelques années après sa sortie l'avait fait rentrer dans de nombreux foyers, contrairement à la tendance actuelle. Notez que les données évoquées jusqu'à présent côté Nintendo sont en sell-in, celles en sell-through (ventes directes) approchant les 150 millions.

Côté software, nous en sommes désormais à 1,39123 milliard de jeux vendus (1 391,23 millions). Durant ces trois mois, cela représente 31,43 millions de copies. Pour l'année fiscale 2026, les prévisions s'élèvent à 105 millions de titres Switch écoulés, contre 155,41 millions pour celle qui s'est achevée, soit un peu plus que ce qui était prévu. C'est assez logique puisque le rythme des sorties va inévitablement ralentir malgré encore quelques grosses sorties, une diminution de 22,2 % ayant déjà été constatée entre 2024 et 2025.

Le nombre d'utilisateurs sur l'année fiscale est de son côté estimé à 128 millions, soit seulement un de moins qu'en 2024, amorçant sans doute une chute progressive si la distinction est faite à l'avenir entre la Switch et la Switch 2, ce qui ne sera sans doute pas le cas. Les revenus des ventes numériques sont eux en baisse de 26,5 % par rapport à l'an dernier, toujours à cause d'une diminution des achats de jeux existant également au format physique et des DLC. Pour autant, leur proportion est elle en augmentation de 3,3 %, passant de 50,2 % à 53,5 %. Sur le dernier trimestre, elles ont carrément bondi en atteignant 62,9 %.

Concernant le top 10 des jeux first-party, nous avions vu juste, puisque Pokémon Écarlate et Violet sont bien passés devant Épée et Bouclier, devenant les titres les plus vendus de la licence sur la console et venant au global se placer en deuxième position derrière les Versions Rouge, Bleue et Verte. Comme quoi, la technique aux fraises ne dérange pas spécialement le grand public. Pour le reste, pas de changement en dehors de l'habituelle actualisation des données.

Outre le haut du panier, la fin d'année fiscale est l'occasion d'avoir des chiffres actualisés pour les autres exclusivités ne rentrant pas dans ce classement, puisque pas moins de 24 jeux ont été vendus à plus d'un million d'exemplaires au cours de cet exercice, dont 15 signés Nintendo. Le roi Mario Kart 8 Deluxe a notamment réalisé 6,23 millions de ventes, donc pas étonnant que ce soit Mario Kart World qui ouvre le bal de la Switch 2 et qu'il affiche un prix bien trop élevé.

Les ventes continues sur la durée de Super Mario Party Jamboree et The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom semblent être au goût de l'éditeur, donc pas étonnant que le party game ait droit à une Nintendo Switch 2 Edition pour capitaliser sur son excellent démarrage, qui a encore une fois été rappelé. Vous trouverez donc ci-dessous les données actualisées :

Sans réelle surprise, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition n'est pas listé, n'ayant donc pas atteint le million de ventes durant la dizaine de jours comptabilisés pour cette période. Fera-t-il une apparition en août ? Rien n'est moins sûr puisqu'il faudrait qu'il s'écoule encore à un million d'exemplaires entre début avril et fin juin.

Quant à l'avenir, la liste des quelques exclusivités Switch s'est étonnamment agrandie depuis le Pokémon Day et le dernier Nintendo Direct lui ayant été dédié :

Il est de plus précisé qu'à l'avenir, de nouveaux jeux seront proposés aux nombreux possesseurs de la console, soit une bonne manière de rassurer même si le discours est le même à chaque changement de génération.

