La Nintendo Switch toujours au sommet

Alors que la Nintendo Switch 2 fait doucement son entrée dans les foyers japonais, sa grande sœur, la bonne vieille Switch, continue d'écraser les charts semaine après semaine. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. De ce que nous pouvons voir via Famitsu (partagé par Gematsu), les jeux estampillés Nintendo sur la première console restent les champions des ventes, pendant que les titres tiers peinent à s’imposer, y compris sur la nouvelle machine.

Concernant la concurrence, les titres PS5, pourtant plus puissants techniquement, n’explosent pas non plus. Elden Ring Nightreign plafonne à 5 126 ventes. ASTRO BOT fait encore moins bien avec 2 856 exemplaires. Le marché japonais reste donc fidèle à Nintendo, et surtout à la version d’origine de la Switch. Dans ce contexte, les éditeurs tiers vont devoir redoubler d'efforts pour séduire une base installée fidèle à ses classiques. Peut-être est-ce aussi le moment pour les joueurs de regarder ailleurs ? En matière de connectivité, par exemple, un VPN pour Windows permet de découvrir les jeux d'autres régions et d'élargir ses horizons vidéoludiques, que ce soit depuis l’Archipel ou depuis Paris.

Les ventes en détail

Prenons un instant pour observer les ventes récentes. En haut du podium, Mario Kart World sur Switch 2 affiche un impressionnant score avec 134 900 exemplaires écoulés durant la semaine du 9 au 15 juin 2025, portant son total à près d’un million d’unités. Pas mal pour un jeu fraîchement sorti ! Mais juste derrière, Fantasy Life i sur Switch première du nom réalise encore 11 217 ventes cette semaine, portant son cumul à 123 121. Et ce n’est pas un cas isolé : Mario Kart 8 Deluxe, sorti en 2017, continue son petit bonhomme de chemin avec 6 460 copies vendues durant la semaine du 9 au 15 juin 2025, pour un total hallucinant de plus de 6,3 millions.

Un constat saute aux yeux : les jeux maison signés Nintendo restent indétrônables. Même Super Mario Party Jamboree, lancé en 2024, dépasse les 1,3 million d’exemplaires. Et Animal Crossing: New Horizons continue d'enchanter les Japonais avec ses 8,1 millions de ventes cumulées. En clair, Nintendo vend du rêve... et surtout des jeux. En face, la Nintendo Switch 2 peine à convaincre avec ses titres tiers. Yakuza 0 Director’s Cut n’a vendu que 2 935 exemplaires. Rune Factory: Guardians of Azuma, également sorti sur Switch 2, plafonne à 2 836 ventes (contre 9 724 sur Switch classique). Même les adaptations Switch 2 de Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont dû mal, avec environ 4 400 ventes chacune malgré leur statut culte. La nostalgie ne suffit donc pas à porter les versions remaniées sur la nouvelle machine.

Et du côté des autres éditeurs ? Pas de miracle. Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition atteint à peine 1 821 ventes sur Switch 2. Shine Post: Be Your Idol! ne franchit pas la barre des 1 500 exemplaires. À croire que le public attend de véritables exclusivités ou des titres plus ambitieux pour se lancer, voire des cartouches complètes, pas juste du « faux » dématérialisé. Face à cette transition douce, il est clair que Nintendo joue la carte de la continuité. Les joueurs ne lâchent pas leur Switch, et les éditeurs tiers n’ont pas encore trouvé la formule magique pour briller sur la Switch 2. Peut-être que la puissance de la nouvelle console ne suffit pas si elle n’est pas accompagnée de contenus vraiment marquants ?

En attendant, la Switch première du nom continue de jouer les prolongations avec brio. Tant que Nintendo sortira des hits et que les joueurs japonais répondront présents, la transition vers la Switch 2 risque bien de se faire au ralenti… à moins que les éditeurs tiers ne se réveillent et nous balancent enfin des cartouches dignes de ce nom.