Switch 2 : un lancement décevant pour les studios tiers

Nintendo a lancé au début du mois sa Switch 2 et deux jeux first party : Welcome Tour et Mario Kart World. Tous les fans se sont rués sur le jeu de course, qui s'est hissé en tête des ventes des jeux physiques en France. Mais les joueurs peuvent également mettre les mains sur des jeux développés par des studios tiers. Cyberpunk 2077, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, Hitman World of Assassination, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Sonic X Shadow Generations, il y a de quoi faire pour ce lancement. Sauf que ces derniers peinent à convaincre.

Comme le rapporte The Game Business, 62 % des ventes de jeux physiques Switch 2 aux États-Unis sont des jeux firsty party, sans compter la copie de Mario Kart World dans les bundles. Même son de cloche au Royaume-Uni (48 %). En plus du jeu de course, Nintendo propose pour rappel des Switch 2 Editions de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui ont visiblement séduit les joueurs. Un éditeur tiers parle de ventes « inférieurs à nos estimations les plus basses », malgré les 3,5 millions de Switch 2 écoulées au lancement.

Seul Cyberpunk 2077: Ultimate Edition s'est bien vendu, dépassant même les ventes de The Witcher 3: Wild Hunt sur Switch 1 à son lancement en 2019. Pour rappel, il s'agit d'un des rares jeux où la cartouche de la version physique inclut tout le contenu, et non une carte clé de jeu ou un code pour une version numérique. Le fait d'avoir l'intégralité du jeu dans la cartouche et de pouvoir y jouer instantanément, sans téléchargement, a séduit les joueurs, comme l'escomptait Jan Rosner, vice-président du développement commercial chez CD Projekt. Espérons que les studios proposant des cartes clé de jeu ou des codes dans la boîte en prennent note pour l'avenir.

The Game Business rajoute que 80 % des ventes de Switch 2 au lancement concernaient le bundle avec Mario Kart World et la plupart des joueurs ayant acheté la console seule ont sans doute acheté le jeu de course à côté, profitant de diverses offres chez les revendeurs. Il faut dire que Mario Kart World est la seule vraie grosse exclusivité de la Switch 2, les éditeurs tiers ne proposant pour l'instant que des portages de jeux déjà disponibles sur d'autres plateformes.

Les fans donnent la priorité au jeu de Nintendo et se tourneront peut-être après sur ces jeux tiers, mais il y a un autre souci (pour les studios tiers, pas pour les joueurs) : la Switch 2 est rétrocompatible, la ludothèque est déjà énorme, il y a de quoi faire, même sans acheter un nouveau jeu lancé ce mois-ci plein pot. Et, à sa sortie, la Switch 1 proposait cinq jeux en version physique (The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2-Switch, Just Dance 2017, Skylanders: Imaginators et Super Bomberman R), il y en a 13 pour la Switch 2. Il y a l'embarra du choix, au grand dam des éditeurs. Chose intéressante, plus de 80 % des jeux vendus sur Switch 2 sont des versions physiques, la cartouche a encore de l'avenir.

The Game Business rappelle au passage que la presse n'a eu accès à la Switch 2 que le jour du lancement. Comme vous l'avez vu dans les colonnes de GAMERGEN.COM, les tests des jeux disponibles sur Switch 2 sont arrivés petit à petit après la sortie, les joueurs attendaient sans doute des retours avant de craquer pour un jeu.

Si Nintendo peut se frotter les mains, les éditeurs tiers font la moue. Mais les joueurs étaient déjà au rendez-vous pour la console, il faudra désormais attendre que les choses se tassent avant de voir si ce lancement est bien un échec pour les studios tiers, ou si les ventes vont grimper dans les prochaines semaines, lorsque les joueurs auront bien fait le tour de Mario Kart World. Mais Nintendo ne va pas nous laisser de répit, il sortira Donkey Kong Bananza le 17 juillet prochain, une exclusivité first party disponible en précommande à partir de 59,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

