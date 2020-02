Switch : une console en milieu de vie, la Lite cartonne chez les femmes, Nintendo fait le point sur sa console

La Switch va fêter ses trois ans le mois prochain, et c'est un vrai carton pour Nintendo, avec plus de 50 millions de consoles vendues. Le constructeur japonais et son président Shuntaro Furukawa ont fait le point lors du dernier bilan financier, l'occasion de découvrir des informations intéressantes.

Nous apprenons ainsi que 30 % des joueurs possédant une Switch ont acheté une Switch Lite en tant que plateforme secondaire, pour jouer plus facilement en mode Portable. C'est bien, mais ils étaient 43 % le trimestre dernier. Cependant, Shuntaro Furukawa rajoute :

Une tendance que nous avons vue parmi les consommateurs qui ont déjà joué à des titres Pokémon sur des systèmes portables est que certains choisissent d'acheter le système portable dédié Nintendo Switch Lite. Nous avons également la confirmation que les femmes représentent un pourcentage élevé des consommateurs qui choisissent d'acheter la Nintendo Switch Lite comme première console de la famille Nintendo Switch.

Eh oui, la Switch Lite attire les joueuses plus facilement que la Switch classique. Outre les jolies couleurs jaune et turquoise, il faut surtout rappeler que la Switch est légèrement plus petite, propose une meilleure autonomie et dispose enfin d'une vraie croix directionnelle, ce qui fait d'elle une console portable idéale et qui tient dans la (grande) poche, ou le sac. Mais dans quelques mois arriveront deux machines très attendues, les PlayStation 5 et Xbox Series X de Sony et Microsoft. De quoi faire trembler Nintendo, ou lui donner l'envie de sortir une console plus puissante ? Pas du tout, même si le constructeur pense évidemment déjà à l'avenir.

La Nintendo Switch entrera bientôt dans sa quatrième année, et nous estimons qu'elle entre dans le milieu de son cycle de vie. Nous regardons au-delà de la prochaine année fiscale pour voir comment aller de l'avant au cours du prochain exercice et ceux à venir.

Comme prévu, pas de nouvelle console à venir cette année, Nintendo avait déjà affirmé vouloir que sa machine dure « 5 à 6 ans », et le constructeur veut surtout se concentrer sur les ventes de la Switch Lite sans empiéter sur celles de la Switch classique. Vendre des consoles, c'est bien, mais encore faut-il des jeux. À quand le prochain Nintendo Direct ?