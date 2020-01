Switch Pro : un nouveau modèle en 2020 ? Nintendo répond

La sortie d'une New Switch en 2020 est de toute façon assez peu probable m'est avis. La fin d'année est bouchée par l'arrivée des nouvelles machines de Sony et Microsoft, l'été est très mal indiqué pour un lancement de cette importance, et une sortie au premier trimestre 2020 serait trop proche de la parution récente de la Switch Lite - sans parler du délai.



Le meilleur créneau que je vois pour le lancement d'un futur modèle de Switch se trouve à l'horizon de la fin d'année 2021. Les Playstation 5 et Xbox Series X seront sorties depuis une année (il sera alors trop tôt pour la parution d'un modèle de milieu de génération de leur côté) sans que leur positionnement tarifaire, forcément élevé en comparaison de la Switch, ne puisse être abaissé significativement (au mieux quelques bundles pourront voir le jour pour les fêtes).



À ce moment, Nintendo pourrait frapper fort une nouvelle fois en focalisant l'attention sur la sortie d'une nouvelle Switch - pourquoi pas accompagnée par la sortie d'un certain Breath of the Wild 2.