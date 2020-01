Switch Pro : 4K, grosse cartouche, nouvelle technologie... Les analystes s'enflamment, Nintendo déclare quelques mots

Chaque année, différents analystes remuent leurs méninges et font des prévisions concernant telle ou telle entreprise. Le Dr Serkan Toto, consultant dans le milieu vidéoludique, a déclaré quelques mots à nos amis de chez GamesIndustry concernant l'avenir de la Switch. Cette tête pensante est persuadée qu'une plateforme « Pro » sera disponible cette année.

Il a stipulé :

Il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit que Nintendo lancera une « Switch Pro » en 2020, je pense qu'elle sera vendue à 399 $. Plus précisément, je prédis un support de la 4K, des cartouches plus grosses, et bien évidemment des composants plus puissants. Je pense aussi que la console sera lancée après les vacances d'été pour contrer le déploiement de la PS5 et de la Xbox prévu cette année.