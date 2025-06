Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 dévoile sa date de sortie sur Switch 2

Après des mois de rumeurs, Activision avait officialisé Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 en mars dernier. Le jeu est développé par Iron Galaxy et sortira le 11 juillet prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch 1. Mais, depuis, Nintendo a présenté sa nouvelle console, une version Switch 2 de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 avait été confirmée pour l'été 2025, sans plus de précisions.

Maintenant que la console est disponible, Activision annonce que la date de sortie de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 est fixée au 11 juillet 2025, le jeu de glisse sortira donc sur toutes les plateformes au même moment, il n'y aura pas de jaloux. Les précommandes sont déjà lancées sur l'eShop.

Deux jeux iconiques signés Activision font leur retour avec de nouveaux skaters, des tricks encore plus fous, des musiques survoltées, et pour la première fois en plus de dix ans, de nouveaux parks ! Skatez à plusieurs en ligne dans le mode multiplateforme de ce classique du genre.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 est également disponible en précommande sur les autres plateformes avec des promotions chez plusieurs revendeurs. Dans la boîte de la version Switch 2, nous retrouverons un code de téléchargement selon Amazon...