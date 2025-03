Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 : le Doom Slayer se met au skate pour ce remake qui ne manquera pas d'ajouts inédits

En 2020, Activision avait proposé la compilation de remakes Tony Hawk's Pro Skater 1+2, qui a été plutôt bien reçu par la presse et les joueurs, se vendant rapidement à plus d'un million d'exemplaires. Depuis, Vicarious Visions a disparu, ses effectifs ayant été absorbés par Blizzard Entertainment... Pour autant, l'éditeur n'a pas abandonné sa licence. Si en 2022, Tony Hawk évoquait le fait qu'une autre compilation du genre aurait pu voir le jour, il déclarait en septembre dernier travailler sur quelque chose avec la société, redonnant de l'espoir aux fans. Le mois dernier, un teaser a fait son apparition dans le multijoueur de Call of Duty: Black Ops 6, nous donnant rendez-vous ce mardi 4 mars pour une annonce, faisant suite à des déclarations du skater Tyshawn Jones. Faites semblant d'être surpris, c'est bel et bien un Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 qui a été dévoilé. Si pour les anglophones, la licence dispose de sa propre chaîne YouTube, c'est sur celle de CoD en français que la vidéo a donc été postée, une stratégie marketing pour le moins douteuse jusqu'au bout.

Ce nouveau double remake a été confié au studio Iron Galaxy, qui avait déjà effectué le portage sur Steam en 2023 et proposera du contenu inédit par rapport aux deux titres de l'époque. Vous trouverez en pages suivantes de nombreux visuels, dont des comparaisons avec les jeux d'origine, montrant évidemment la nette évolution entre les zones d'origine datant du début des années 2000 et cette version 2025.

Prépare-toi au retour d'une franchise légendaire avec Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Tout ce que tu as aimé revient dans une version améliorée proposant des skateurs supplémentaires, de nouveaux parks, des tricks encore plus dingues, de la musique de malade et bien plus encore ! Fonctionnalités Réunis ton équipe avec le Multijoueur en ligne multiplateforme qui peut accueillir jusqu'à 8 skateurs dans des modes de jeu classiques ou inédits.

Découvre de nouveaux parks ou mets le feu aux parks légendaires de Tony Hawk's Pro Skater 3 et Tony Hawk's Pro Skater 4. Les sites sont fidèlement reproduits dans une résolution 4K époustouflante avec des objectifs simplifiés et le format épique des 2 minutes.

Laisse parler ta créativité dans les nouveaux modes Créer un skateur et Créer un park, qui, pour la toute première fois, te donnent la possibilité de créer des objectifs personnalisés à partager avec des amis.

Donne tout ce que tu as pour accomplir des objectifs plus difficiles et te lancer dans un mode Nouvelle partie+ amélioré.

Que tu sois un amateur enthousiaste ou un véritable pro, tu retrouveras toute la maniabilité et la simplicité des commandes de Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, ce qui te permettra de skater comme une vraie star. Préviens le voisinage et embarque tes potes skateurs, c'est l'heure de tout déchirer. Tony Hawk est de retour et meilleur que jamais.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 sera disponible le 11 juillet 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), avec de la 4K native à 60 fps pour les consoles les plus récentes et sur ordinateurs si vous avez la configuration adéquate. Les abonnés au Game Pass (Ultimate et PC) pourront en profiter day one.

Enfin, plusieurs éditions ont été annoncées, élevant la facture qui est plutôt légère sinon. Il y a de quoi craquer pour l'édition Deluxe en dématérialisé, car elle propose du contenu cosmétique à l'effigie de DOOM Eternal, dont le Slayer et un Revenant en tant que skateurs. De plus, précommander le jeu permettra dès le mois de juin d'accéder à une démo.

Bonus de précommande Un accès à la démo de la Fonderie en juin.

Un shader Tony fil de fer. Édition Standard / Cross-Gen - 49,99 € Le jeu Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

La version PlayStation numérique inclus le jeu sur PS5 et PS4.



La version Xbox numérique inclus le jeu sur Xbox Series X|S et Xbox One.

Édition numérique Deluxe - 69,99 € Le jeu Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (pack Cross-Gen).

3 jours d'accès anticipé.

Les skateurs jouables Doom Slayer et Revenant, chacun d'entre eux proposant 2 tricks secrets, l'hoverboard Unmaykr et 2 tenues uniques pour Doom Slayer.

Chansons supplémentaires incluses dans la bande-son du jeu.

Planches exclusives pour Doom Slayer, le Revenant et le mode Créer un skateur.

Objets thématiques exclusifs pour le mode Créer un skateur.

Édition collector physique - 129,99 € Inclus tout le contenu de l'édition numérique Deluxe.

Une planche de skate Birdhouse en édition limitée avec signature imprimée de Tony Hawk (ne dispose pas de roues, essieux ou grip).

Vous pouvez d'ores et déjà précommander Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 au prix de 49,99 € sur Amazon. Micromania propose de son côté l'édition collector.