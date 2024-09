Tony Hawk's Pro Skater : une grosse annonce faite par la star des jeux !

La franchise Tony Hawk's Pro Skater est-elle morte et enterrée chez Activision Blizzard ? C'est fort possible. Depuis la compilation de remakes Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, le développeur Vicarious Visions est devenu Blizzard Albany et se contente d'aider le studio principal sur ses projets. Un possible Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 a failli voir le jour, d'après le skateur lui-même.

La séquence sur les jeux démarre à 22:40

Tony Hawk est impliqué dans la conception de ces jeux vidéo et il est également plutôt bavard, pour notre plus grand plaisir. Le sportif américain de 56 ans était récemment l'invité de Mythical Kitchen pour discuter autour d'un long repas. L'occasion d'aborder le célèbre trick 900, mais également les Jeux Olympiques de Paris 2024, ses blessures, sa paternité ou encore la franchise de jeux vidéo qui porte son nom. Tony Hawk évoque ainsi ses premiers projets avortés et sa rencontre avec Activision. Neversoft venait alors de terminer Apocalypse, un jeu d'action avec Bruce Willis et le moteur se prêtait bien à un jeu de skateboard. Un prototype jouable a donc été créé pour montrer le projet à Tony Hawk... qui a pu faire des ollies et des kickflips avec le personnage de Bruce Willis. C'est ainsi qu'est né Tony Hawk's Pro Skater.

Le premier volet a été lancé en 1999, la franchise fête donc cette année ses 25 ans et Tony Hawk dévoile, non sans hésitation, qu'il est de nouveau en contact avec Activision afin de fêter cet anniversaire comme il se doit :

J'aimerais vous en dire plus, mais je peux vous dire que j'ai de nouveau parlé à Activision, ce qui est incroyablement excitant. Nous travaillons sur quelque chose. C'est la première fois que je dis quoi que ce soit publiquement. (...) Je pense que ce sera quelque chose que les fans apprécieront vraiment.

Voilà qui va ravir les joueurs, la franchise Tony Hawk's Pro Skater n'est pas oubliée et devrait faire son grand retour pour son 25e anniversaire. Reste à savoir quelle forme prendra cette célébration. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 à 28,49 € sur Amazon.