MAJ Tony Hawk's Pro Skater 1+2, les remakes enfin confirmés avec une bande-annonce et du gameplay !

La rumeur court depuis des mois, des années mêmes : nombreux sont ceux qui voyaient la série Tony Hawk's Pro Skater faire un come-back avec un remake de l'épisode original. Activision avait confirmé le retour de deux franchises connues pour 2020, cela sentait bon pour la licence, et nous avions raison d'y croire.

Le projet vient d'être confirmé d'une manière originale : c'est Tony Hawk en personne qui l'a annoncé à ses fans... par SMS. Il est en effet possible de recevoir les informations sur l'actualité du monsieur en envoyant un message à un numéro aux États-Unis, et les abonnés ont reçu ce communiqué il y a quelques minutes.

Hey, j'ai une surprise pour vous et je voulais vous la partager en premier : nous allons faire revenir Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 ! Avec les cartes originales, les skaters originaux, les musiques des originaux, et de nouvelles fonctionnalités ! Le jeu a l'air incroyable et sera officiellement annoncé bientôt.

Ce sont donc au final Tony Hawk's Pro Skater et Tony Hawk's Pro Skater 2 qui vont revenir avec des remakes, certainement regroupés dans une unique nouvelle expérience. C'est tout pour le moment, mais les informations et visuels additionnels devraient vite arriver : le Summer Game Fest a une révélation à faire dès 18h00, il pourrait s'agir de ce projet.

Mise à jour 17h55 : un premier visuel vient d'être dévoilé, confirmant le nom du jeu, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, et sa date de sortie, le 4 septembre 2020 ! La bande-annonce et les détails devraient suivre dans quelques minutes.

Mise à jour 18h10 : nous y sommes, voici la bande-annonce de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 par Vicarious Visions ! Il est donc prévu pour ce 4 septembre sur PC via l'Epic Game Store, PS4 et Xbox One, avec un affichage en 4K à 60 fps sur les machines compatibles, au prix de 44,99 €. Est déjà prévue une version numérique Deluxe à 54,99 € qui comprendra un skater The Ripper de Powell-Peralta, des tenues rétro uniques pour Tony Hawk, Steve Caballero et Rodney Mullen, ainsi que du contenu rétro pour le mode Crée ton skater. Il y aura même une édition collector bien physique à 99,99 € rajoutant une planche Birdhouse en série limitée. Les précommandes sont ouvertes, et sont récompensées cet été par l'obtention d'une démo exclusive permettant de se familiariser avec les tricks dans le Warehouse, et même d'un fingerboard chez certains revendeurs.

« La série originale de jeux Tony Hawk's Pro Skater est un facteur important dans l'évolution des tricks dans le skateboard moderne et a inspiré de nombreux skateurs professionnels que vous connaissez et aimez aujourd'hui », a déclaré Tony Hawk. « Je suis ravi d'aider une nouvelle génération de skateboarders et de joueurs – ainsi que les fans existants - à développer encore plus ce sport. » « Avoir la chance de faire revivre les deux jeux d'origine qui ont eu un impact si significatif non seulement sur l'univers du jeu vidéo, mais aussi sur un sport tout entier, a été une expérience épique pour notre équipe, dont beaucoup ont travaillé sur la série originelle », a déclaré Jen Oneal, Studio Head chez Vicarious Visions. « Nous avons pris ce que vous connaissez et aimez dans les jeux d'origine et l'avons associé à des outils créatifs améliorés qui permettront aux joueurs d'inventer de nouvelles façons de jouer au jeu qu'ils aiment tant. Nous sommes convaincus que ce sera l'expérience ultime de Tony Hawk's Pro Skater que les fans demandent. »

Côté contenu, attendez-vous au retour des niveaux cultes avec leur lot de défis à compléter, mais aussi des modes Crée ton SkatePark et Crée ton skater, pour partager ses propres parcours en ligne et les traverser avec un avatar personnalisé. Le gameplay empruntera le meilleur de la saga, et pas seulement des deux premiers volets, avec notamment les Revert, Lip Tricks et Wall Plant.



Plusieurs skaters bien réels seront jouables avec leurs propres mouvements signatures, dont Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas et Bob Burnquist. Powerman 5000, Bad Religion, Dead Kennedys, Goldfinger, Millencolin, Naughty by Nature, Papa Roach, Primus, Lagwagon et même Rage Against the Machine sont déjà confirmés à la bande-annonce.

Du gameplay est déjà disponible, et il a été enregistré par jablinskigames, qui n'est autre que le pseudonyme de l'acteur Jack Black sur YouTube ! Pour terminer, des visuels des éditions spéciales et du jeu sont visibles en page suivante.