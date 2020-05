Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : pas de microtransactions et de cross-play au lancement, mais...

À la rentrée, Activision et Vicarious Visions lanceront Tony Hawk's Pro Skater 1+2, un remake des jeux cultes de Neversoft. Comme à l'époque, les joueurs auront accès à un tas de contenu à débloquer dans le jeu, avec de nombreux éléments de personnalisation, même pour son skater. Évidemment, les joueurs se demandent s'il sera possible de payer pour débloquer tout cela plus vite.

Eh bien, Jen Oneal, directeur de Vicarious Visions, a déclaré à GameSpot que Tony Hawk's Pro Skater 1+2 n'inclura pas de microtransactions... du moins, au lancement du jeu :

Tout ce que vous voyez au lancement pourra être débloqué en jouant. Nous ne prévoyons pas d'avoir de microtransactions au lancement du jeu.

« Au lancement », c'est ce qu'il faut retenir de cette petite déclaration, car les développeurs se gardent encore la possibilité de rajouter des microtransactions dans Tony Hawk's Pro Skater 1+2 par la suite. Le jeu sera là pour durer, Vicarious Visions semble en effet teaser la présence de cross-play, qui pourrait être rajouté là encore après le jour du lancement. Cependant, Jen Oneal affirme qu'il en reparlera « quand le moment sera venu ».

Pour rappel, la date de sortie de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est fixée au 4 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Lire aussi : Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : la tracklist rétro se dévoile avec 18 titres des jeux originaux